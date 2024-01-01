Uluslararası Piyasalardan Altın Tahminleri Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ve Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht, uluslararası piyasalardan altın tahminlerini paylaşıyorlar. Hansen, altın ETF talebinin artması ve zayıflayan doların desteğiyle altının ons fiyatının 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lambrecht ise, merkez bankalarının önümüzdeki yıl da çok fazla altın satın almaya devam edeceğini belirtiyor.

Altın, yatırım yapmayı düşünen birçok kişi için önemli bir değer taşır. İşte 2 Ocak 2024 tarihindeki altın fiyatları: Gram Altın Alış Fiyatı : 2.024 lira

: 2.024 lira Satış Fiyatı: 2.062,74 lira Gram altın, küçük yatırımlar için tercih edilen bir altın türüdür. Bugünün fiyatlarına göre, gram altını alış veya satış yapabilirsiniz. Çeyrek Altın Yeni Çeyrek Alış Fiyatı : 3.291 lira

: 3.291 lira Yeni Çeyrek Satış Fiyatı : 3.378 lira

: 3.378 lira Eski Çeyrek Alış Fiyatı : 3.296 lira

: 3.296 lira Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.378 lira Tam Altın Fiyatı Yeni Tam Alış: 13.196 lira

Yeni Tam Satış: 13.424 lira

Eski Tam Alış: 13.196 lira

Eski Tam Satış: 13.352 lira Ata Altın Fiyatı Yeni Ata Alış: 13.593 lira

Yeni Ata Satış: 13.721 lira

Eski Ata Alış: 13.583 lira

Eski Ata Satış: 13.711 lira

Çeyrek altın, küçük yatırımlar için uygun olan bir diğer altın türüdür. Yeni ve eski çeyrek altın fiyatlarını karşılaştırarak tercihinizi yapabilirsiniz. Yarım Altın Yeni Yarım Alış Fiyatı : 6.560 lira

: 6.560 lira Yeni Yarım Satış Fiyatı : 6.7548 lira

: 6.7548 lira Eski Yarım Alış Fiyatı : 6.560 lira

: 6.560 lira Eski Yarım Satış Fiyatı: 6.758 lira Yarım altın, daha büyük yatırımlar için tercih edilen bir altın türüdür. Yeni ve eski yarım altın fiyatlarını karşılaştırarak doğru kararı verebilirsiniz. Tam Altın Yeni Tam Alış Fiyatı : 13.180 lira

: 13.180 lira Yeni Tam Satış Fiyatı : 13.413 lira

: 13.413 lira Eski Tam Alış Fiyatı : 13,567 lira

: 13,567 lira Eski Tam Satış Fiyatı: 13.777 lira Tam altın, büyük yatırımlar için ideal bir altın çeşididir. Yeni ve eski tam altın fiyatları arasındaki farkları göz önünde bulundurarak kararınızı verebilirsiniz.

Ata Altın Yeni Ata Altın Alış Fiyatı : 13.577 lira

: 13.577 lira Yeni Ata Altın Satış Fiyatı : 13.780 lira

: 13.780 lira Eski Ata Altın Alış Fiyatı : 13.566 lira

: 13.566 lira Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 13.721 lira Ata altın, büyük yatırımlar için tercih edilen bir başka altın türüdür. Yeni ve eski Ata altın fiyatlarını karşılaştırarak doğru kararı verebilirsiniz. Ata Beşli Altın Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı : 67.628 lira

: 67.628 lira Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı : 68.864 lira

: 68.864 lira Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı : 67,527 lira

: 67,527 lira Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 68.693 lira Ata beşli altın, büyük yatırımlar için tercih edilen nadir bir altın çeşididir. Yeni ve eski Ata beşli altın fiyatlarını karşılaştırarak doğru kararı verebilirsiniz. Gremse Altın Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı : 32.746 lira

: 32.746 lira Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı : 33,497 lira

: 33,497 lira Eski Gremse Altın Alış Fiyatı : 32.746 lira

: 32.746 lira Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 33,399 lira LİNKE TIKLA HESAPLA: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/1-gram-altin-kac-tl-1-gram-altin-bugun-ne-kadar Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın piyasası ve yatırımı ile ilgili olarak verilen bilgiler, piyasa gözlemleri ve uzman yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve profesyonel danışmanlık hizmeti almalıdırlar.