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Son dakika 2 Ocak 2024 altın fiyatları: O tarihte fırlayacak: Gram altın için yeni rakam duyurusu! Bakan bir daha bakıyor!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı analizlere göre, 2023 yılı, gram altın fiyatlarının önemli bir yükseliş gösterdiği bir yıl olarak kayda değerdi. 2023 boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti ve 1.977 TL gibi yüksek bir değere kadar ulaştı. Bu etkileyici artış, gram altının 2023 yılı içerisinde en karlı yatırım araçlarından biri haline gelmesini sağladı. Uzman İslam Memiş, bu yükseliş trendinin devam edeceğini ve önümüzdeki dönemlerde gram altın fiyatlarının 2.000 TL seviyelerine doğru ilerleyeceğini öngörüyor. Bu öngörü, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda ve gram altın, gelecekteki potansiyel kazançlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 10:36 Güncelleme 02 Ocak 2024, 10:44
Son dakika 2 Ocak 2024 altın fiyatları: O tarihte fırlayacak: Gram altın için yeni rakam duyurusu! Bakan bir daha bakıyor!

Türkiye'de altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, yatırımcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına hangi pozisyonları almaları gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor. 2023 yılında altın yatırımı yapanların kazançlı çıktığı gözlenirken, yılın kalan günlerinde de bu kazancın artması bekleniyor.

2024 Yılında Gram Altın İçin Beklentiler

Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Altın Yatırımcılarına Öneriler

Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını ve al-sat yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Eğer acil nakit ihtiyacı yoksa, altın satışının yapılmaması ve mümkünse altın alımına devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu stratejiyle, yatırımcıların uzun vadede kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Uluslararası Piyasalardan Altın Tahminleri

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ve Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht, uluslararası piyasalardan altın tahminlerini paylaşıyorlar. Hansen, altın ETF talebinin artması ve zayıflayan doların desteğiyle altının ons fiyatının 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lambrecht ise, merkez bankalarının önümüzdeki yıl da çok fazla altın satın almaya devam edeceğini belirtiyor.

Altın, yatırım yapmayı düşünen birçok kişi için önemli bir değer taşır. İşte 2 Ocak 2024 tarihindeki altın fiyatları:

Gram Altın

  • Alış Fiyatı: 2.024 lira
  • Satış Fiyatı: 2.062,74 lira

Gram altın, küçük yatırımlar için tercih edilen bir altın türüdür. Bugünün fiyatlarına göre, gram altını alış veya satış yapabilirsiniz.

Çeyrek Altın

  • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 3.291 lira
  • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3.378 lira
  • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 3.296 lira
  • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.378 lira

Tam Altın Fiyatı

  • Yeni Tam Alış: 13.196 lira
  • Yeni Tam Satış: 13.424 lira
  • Eski Tam Alış: 13.196 lira
  • Eski Tam Satış: 13.352 lira

Ata Altın Fiyatı

  • Yeni Ata Alış: 13.593 lira
  • Yeni Ata Satış: 13.721 lira
  • Eski Ata Alış: 13.583 lira
  • Eski Ata Satış: 13.711 lira

Çeyrek altın, küçük yatırımlar için uygun olan bir diğer altın türüdür. Yeni ve eski çeyrek altın fiyatlarını karşılaştırarak tercihinizi yapabilirsiniz.

Yarım Altın

  • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 6.560 lira
  • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 6.7548 lira
  • Eski Yarım Alış Fiyatı: 6.560 lira
  • Eski Yarım Satış Fiyatı: 6.758 lira

Yarım altın, daha büyük yatırımlar için tercih edilen bir altın türüdür. Yeni ve eski yarım altın fiyatlarını karşılaştırarak doğru kararı verebilirsiniz.

Tam Altın

  • Yeni Tam Alış Fiyatı: 13.180 lira
  • Yeni Tam Satış Fiyatı: 13.413 lira
  • Eski Tam Alış Fiyatı: 13,567 lira
  • Eski Tam Satış Fiyatı: 13.777 lira

Tam altın, büyük yatırımlar için ideal bir altın çeşididir. Yeni ve eski tam altın fiyatları arasındaki farkları göz önünde bulundurarak kararınızı verebilirsiniz.

Ata Altın

  • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 13.577 lira
  • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 13.780 lira
  • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 13.566 lira
  • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 13.721 lira

Ata altın, büyük yatırımlar için tercih edilen bir başka altın türüdür. Yeni ve eski Ata altın fiyatlarını karşılaştırarak doğru kararı verebilirsiniz.

Ata Beşli Altın

  • Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 67.628 lira
  • Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 68.864 lira
  • Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 67,527 lira
  • Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 68.693 lira

Ata beşli altın, büyük yatırımlar için tercih edilen nadir bir altın çeşididir. Yeni ve eski Ata beşli altın fiyatlarını karşılaştırarak doğru kararı verebilirsiniz.

Gremse Altın

  • Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 32.746 lira
  • Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 33,497 lira
  • Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 32.746 lira
  • Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 33,399 lira

LİNKE TIKLA HESAPLA: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/1-gram-altin-kac-tl-1-gram-altin-bugun-ne-kadar

Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın piyasası ve yatırımı ile ilgili olarak verilen bilgiler, piyasa gözlemleri ve uzman yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve profesyonel danışmanlık hizmeti almalıdırlar.

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