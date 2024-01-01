O tarihte fırlayacak: Gram altın için yeni rakam duyurusu! Bakan bir daha bakıyor! Son dakika 1 Ocak 2024 altın fiyatları

Uluslararası Piyasalardan Altın Tahminleri
Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ve Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht, uluslararası piyasalardan altın tahminlerini paylaşıyorlar. Hansen, altın ETF talebinin artması ve zayıflayan doların desteğiyle altının ons fiyatının 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lambrecht ise, merkez bankalarının önümüzdeki yıl da çok fazla altın satın almaya devam edeceğini belirtiyor.
Ata Beşli Altın Fiyatı
- Yeni Ata Beşli Alış: 67.713 lira
- Yeni Ata Beşli Satış: 68.555 lira
- Eski Ata Beşli Alış: 67.611 lira
- Eski Ata Beşli Satış: 68.350 lira
Gremse Altın Fiyatı
- Yeni Gremse Alış: 32.787 lira
- Yeni Gremse Satış: 33.330 lira
- Eski Gremse Alış: 32.787 lira
- Eski Gremse Satış: 33.227 lira
LİNKE TIKLA HESAPLA: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/1-gram-altin-kac-tl-1-gram-altin-bugun-ne-kadar
Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın piyasası ve yatırımı ile ilgili olarak verilen bilgiler, piyasa gözlemleri ve uzman yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve profesyonel danışmanlık hizmeti almalıdırlar.