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O tarihte fırlayacak: Gram altın için yeni rakam duyurusu! Bakan bir daha bakıyor! Son dakika 1 Ocak 2024 altın fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in analizlerine göre, 2023 yılında gram altın fiyatları önemli bir yükseliş göstermiş. Yılın başında 1.15 TL seviyelerinden işlem görmeye başlayan gram altın, yıl içerisinde 1.977 TL'ye kadar çıkmış. Bu artışla birlikte, gram altın 2023 yılının en karlı yatırım araçlarından biri haline gelmiş. Uzman İslam Memiş, gram altın fiyatlarının ilerleyen dönemlerde 2.000 TL seviyelerine doğru ilerleyeceğini öngörüyor. Bu tahmin, yatırımcılar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. 2023 yılının altın piyasası için oldukça kazançlı geçtiği ve bu trendin devam edeceği düşünülüyor.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:40 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:40
O tarihte fırlayacak: Gram altın için yeni rakam duyurusu! Bakan bir daha bakıyor! Son dakika 1 Ocak 2024 altın fiyatları

Türkiye'de altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, yatırımcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına hangi pozisyonları almaları gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor. 2023 yılında altın yatırımı yapanların kazançlı çıktığı gözlenirken, yılın kalan günlerinde de bu kazancın artması bekleniyor.

2024 Yılında Gram Altın İçin Beklentiler

Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Altın Yatırımcılarına Öneriler

Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını ve al-sat yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Eğer acil nakit ihtiyacı yoksa, altın satışının yapılmaması ve mümkünse altın alımına devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu stratejiyle, yatırımcıların uzun vadede kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Uluslararası Piyasalardan Altın Tahminleri

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ve Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht, uluslararası piyasalardan altın tahminlerini paylaşıyorlar. Hansen, altın ETF talebinin artması ve zayıflayan doların desteğiyle altının ons fiyatının 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lambrecht ise, merkez bankalarının önümüzdeki yıl da çok fazla altın satın almaya devam edeceğini belirtiyor.

1 Ocak 2024 Canlı Altın Fiyatları

Gram Altın Fiyatı

  • Alış Fiyatı: 2.026,29 lira
  • Satış Fiyatı: 2.054,12 lira

Çeyrek Altın Fiyatı

  • Yeni Çeyrek Alış: 3.299 lira
  • Yeni Çeyrek Satış: 3.364 lira
  • Eski Çeyrek Alış: 3.299 lira
  • Eski Çeyrek Satış: 3.343 lira

Yarım Altın Fiyatı

  • Yeni Yarım Alış: 6.568 lira
  • Yeni Yarım Satış: 6.717 lira
  • Eski Yarım Alış: 6.568 lira
  • Eski Yarım Satış: 6.727 lira

Tam Altın Fiyatı

  • Yeni Tam Alış: 13.196 lira
  • Yeni Tam Satış: 13.424 lira
  • Eski Tam Alış: 13.196 lira
  • Eski Tam Satış: 13.352 lira

Ata Altın Fiyatı

  • Yeni Ata Alış: 13.593 lira
  • Yeni Ata Satış: 13.721 lira
  • Eski Ata Alış: 13.583 lira
  • Eski Ata Satış: 13.711 lira

Ata Beşli Altın Fiyatı

  • Yeni Ata Beşli Alış: 67.713 lira
  • Yeni Ata Beşli Satış: 68.555 lira
  • Eski Ata Beşli Alış: 67.611 lira
  • Eski Ata Beşli Satış: 68.350 lira

Gremse Altın Fiyatı

  • Yeni Gremse Alış: 32.787 lira
  • Yeni Gremse Satış: 33.330 lira
  • Eski Gremse Alış: 32.787 lira
  • Eski Gremse Satış: 33.227 lira

LİNKE TIKLA HESAPLA: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/1-gram-altin-kac-tl-1-gram-altin-bugun-ne-kadar

Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın piyasası ve yatırımı ile ilgili olarak verilen bilgiler, piyasa gözlemleri ve uzman yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve profesyonel danışmanlık hizmeti almalıdırlar.

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