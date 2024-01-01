O tarihte fırlayacak: Gram altın için yeni rakam duyurusu! Bakan bir daha bakıyor! Son dakika 1 Ocak 2024 altın fiyatları

Türkiye'de altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, yatırımcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına hangi pozisyonları almaları gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor. 2023 yılında altın yatırımı yapanların kazançlı çıktığı gözlenirken, yılın kalan günlerinde de bu kazancın artması bekleniyor.

2024 Yılında Gram Altın İçin Beklentiler Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.