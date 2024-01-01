2024 Ocak ayı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? Zamlı yeni dul - yetim maaş tablosu ve hesaplama

6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin lirayı bulacak.
SOSYAL YARDIMLAR: Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 civarındaki artış sosyal yardımları da artıracak.
DUL VE YETİM MAAŞLARI: Emeklilere yapılacak artışlar vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.
DUL AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
Dul maaşı hesaplanması için vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75 'i kadarı eşe verilir. Vefat eden kişinin çocuğu varsa maaş oranının %50 'si eşe verilir. Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25'i çocuğa ya da çocuklarına verilir. Dul maaşı zam oranları ve miktarı özellikle enflasyon oranları belirler. Enflasyon oranına göre hesaplanan dul maaşı ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında güncel bir şekilde yenilenmektedir.
KİMLER DUL MAAŞI ALABİLİR?
Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.
SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.
Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.
Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.
Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.