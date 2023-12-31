Trafik cezaları 2024 | Yeni trafik cezaları ne kadar, kaç TL oldu? Alokllü araç kullanma, telefonda konuşma, hız sınırı, ehliyet bulundurmama...

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Bu önemli gelişme, vergi mükellefleri ve harç ödemeleri üzerinde etkili olacak.

