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Trafik cezaları 2024 | Yeni trafik cezaları ne kadar, kaç TL oldu? Alokllü araç kullanma, telefonda konuşma, hız sınırı, ehliyet bulundurmama...

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde, devletin yeniden değerleme oranını yüzde 58,46 olarak belirlemesi, birçok harç ve vergiyi etkiledi. Bu kapsamda, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, pasaport, kimlik ve ehliyet harçları da tek tek gözden geçirilerek yeniden hesaplandı.İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 19:42 Güncelleme 31 Aralık 2023, 19:42
Trafik cezaları 2024 | Yeni trafik cezaları ne kadar, kaç TL oldu? Alokllü araç kullanma, telefonda konuşma, hız sınırı, ehliyet bulundurmama...

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Bu önemli gelişme, vergi mükellefleri ve harç ödemeleri üzerinde etkili olacak.

2024 TRAFİK CEZALARI FİYAT LİSTESİ

1 Ocak 2024'ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak.

Hız Sınırını Aşma Cezası:

%10-30: 1.507 TL
%30-%50: 3.136 TL
%50'den Fazla: 6.440 TL

Alkollü Araç Kullanma Cezası:

İlk Yakalanma: 6.440 TL
İkinci Yakalanma: 8.075 TL
Üçüncü Yakalanma: 12.978 TL

Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

Uyuşturucu veya Alkol Testini Kabul Etmemek: 18.453 TL

Araç Plakasız Kullanma Cezası: 8.167 TL

Çakar veya Siren Kullanma Cezası: 6.440 TL

Drift Atma Cezası: 32.234 TL

Engelli İçin Ayrılan Yere Park Etme Cezası: 1.383 TL

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası: 12.978 TL

Emniyet Kemeri Takmama Cezası: 691 TL

Emniyet Şeridini İhlal Etme Cezası: 6.440 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1.507 TL

Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

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