SGK hizmet dökümüne hemen bakın! Eğer listede bu kodlar varsa emekliliğiniz iptal...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süreçlerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirmek için yeni denetim yöntemlerini hayata geçiriyor. Bu değişiklikler, 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı) statülerindeki tüm emeklileri etkiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süreçlerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirmek için yeni denetim yöntemlerini hayata geçiriyor. Bu değişiklikler, 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı) statülerindeki tüm emeklileri etkiliyor.
3 HARFE DİKKAT: Ş, S, K KODLARI VE ANLAMLARI
Emeklilik maaşı alan vatandaşlar artık sigorta prim dökümlerinde beliren "Ş" (şüpheli), "S" (sahte) ve "K" (kontrollü) harflerine dikkat etmek zorunda. Bu harfler, çalışılan iş yerinin durumuna göre değişiyor ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyebiliyor.
DENETİM SÜRECİ VE SONUÇLARI
Bir iş yerine "Ş-Şüpheli" kodu eklendiğinde, SGK tarafından bir denetim süreci başlatılıyor. Bu süreç, iş yerinin sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.
Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin "Ş" kodu değiştirilmez. Denetim sonucu olumluysa, "Ş" kodu kaldırılır ve hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.
Ancak olumsuz bir sonuç, emeklilik hakkını kaybedenler için maaşların kesilmesi ve ödenen aylıkların geri istenmesi anlamına geliyor.
SGK'nın bu yeni denetim süreci, emekliler için önemli bir uyarı niteliğinde. Emeklilik hakkınızı korumak ve maaşınızı riske atmamak için hizmet dökümünüzdeki bu harflere dikkat etmek büyük önem taşıyor.
Eğer hizmet dökümünüzde "Ş", "S", "K" harfleri varsa, bu durumu hemen incelemelisiniz. Emeklilik sürecinizde herhangi bir sıkıntıya neden olmaması için bilinçli ve dikkatli olmakta fayda var.