Gram altın için 2.700 TL açıklaması! O tarihte artışa geçecek! Bakan bir daha bakıyor! Son dakika altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre, gram altın 2023 yılına 1.15 TL seviyesinden başlamış ve yıl içinde 1.977 TL'ye kadar yükselmiş. 2023 yılının en çok kazandıran yatırım aracı gram altın olmuş. Memiş, gram altının fiyatının 2.000 TL'ye doğru ilerleyeceğini öngörüyor.

2024 Yılında Gram Altın İçin Beklentiler Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.