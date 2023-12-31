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Altın yeni yıla rekorla giriyor! Kapalıçarşı'da 14-18-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 31 Aralık altın fiyatları...

Bu dönemde altın, güvenli liman özelliğiyle dikkat çekiyor ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. Altın fiyatlarının artışı, ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların altına olan ilgisini daha da artırıyor. Geleneksel olarak güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın, ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde sıklıkla yatırımcıların tercih ettiği bir değer haline geliyor. Bu durum, altının finansal piyasalardaki gücünü ve önemini vurguluyor.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 12:03 Güncelleme 31 Aralık 2023, 12:03
Altın yeni yıla rekorla giriyor! Kapalıçarşı’da 14-18-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 31 Aralık altın fiyatları...

Altın fiyatları rekor bir artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu dönemde altın fiyatlarının sürekli yükselişi, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 31 Aralık 2023 tarihinde, gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir odak noktası haline geldi. Yatırımcıların beklentilerini aşarak yeni bir rekora ulaştı. Altının ons fiyatı, günü 2073 dolar seviyesinden işlem görerek önemli bir artış kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed)'in 2024 yılında faiz indirimlerine son vereceğine yönelik açıklamalar, altın fiyatlarının yükselişine zemin hazırladı. Peki Kapalıçarşı'da 14-18-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 31 Aralık altın fiyatları...

Döviz Kurlarındaki Volatilite ve Fed'in Faiz İndirimi

Döviz kurlarındaki volatilite ve Fed'in faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir rol oynuyor. Piyasalardaki bu beklentiler, altın fiyatlarının artışına olumlu bir etki yaratıyor ve yatırımcıları altına yönlendiriyor.

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Gram altın 2024 fiyatı belli oldu! Kuyumcuların formülü ortaya çıktı! Kapalıçarşıda rekor kırıldı! İşte 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı canlı
Gram altın 2024 fiyatı belli oldu! Kuyumcuların formülü ortaya çıktı! Kapalıçarşı'da rekor kırıldı! İşte 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı canlı

2024 Yılında Beklenen Faiz İndirimi

2024 yılının ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler piyasa tarafından hakimken, altın bu durumu erken fiyatlamaya başlıyor. Bu beklenti, altın fiyatlarının daha da artmasına sebep oluyor ve yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.

Ons Altın Fiyatlarında İvme

Ons altın, güne 2078 dolardan başlayarak, gün içinde en düşük 2076 dolar ve en yüksek 2088 dolar seviyelerini görüyor. Şu sıralar ise 2086 dolardan işlem görüyor. Ons altın fiyatlarındaki bu ivme, uluslararası piyasalarda altın yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Uluslararası Piyasalarda Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, komisyonsuz gram altın 1969 liradan alıcı bulurken, gün içinde en yüksek 1974 lira seviyelerine çıkıyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki altın fiyatlarının da rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.

31 Aralık itibarıyla, altın fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:

Gram Altın Fiyatları:

  • Alış Fiyatı: 2,002.13 TL
  • Satış Fiyatı: 2,036.20 TL

Çeyrek Altın Fiyatları:

  • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 3,260 TL
  • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3,334 TL
  • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 3,260 TL
  • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3,314 TL

Yarım Altın Fiyatları:

  • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 6,489 TL
  • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 6,669 TL
  • Eski Yarım Alış Fiyatı: 6,490 TL
  • Eski Yarım Satış Fiyatı: 6,598 TL

Tam Altın Fiyatları:

  • Yeni Tam Alış Fiyatı: 13,040 TL
  • Yeni Tam Satış Fiyatı: 13,237 TL
  • Eski Tam Alış Fiyatı: 13,402 TL
  • Eski Tam Satış Fiyatı: 13,582 TL

Ata Altın Fiyatları:

  • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 13,422 TL
  • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 13,602 TL
  • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 13,401 TL
  • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 13,581 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları:

  • Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 66,905 TL
  • Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 67,958 TL
  • Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 66,816 TL
  • Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 67,767 TL

Gremse Altın Fiyatları:

  • Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 32,401 TL
  • Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 33,044 TL
  • Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 32,401 TL
  • Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 32,874 TL

Bu fiyatlar, yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için güncel ve önemli bilgiler sunmaktadır. Altın fiyatlarının günlük değişimleri, piyasadaki ekonomik dalgalanmaları ve yatırımcıların talebini yansıtır. Her türlü altın türünün fiyatı, yatırım tercihlerine ve bütçelere uygun seçenekler sunar.

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