Altın yeni yıla rekorla giriyor! Kapalıçarşı’da 14-18-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 31 Aralık altın fiyatları...

Altın fiyatları rekor bir artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu dönemde altın fiyatlarının sürekli yükselişi, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 31 Aralık 2023 tarihinde, gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir odak noktası haline geldi. Yatırımcıların beklentilerini aşarak yeni bir rekora ulaştı. Altının ons fiyatı, günü 2073 dolar seviyesinden işlem görerek önemli bir artış kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed)'in 2024 yılında faiz indirimlerine son vereceğine yönelik açıklamalar, altın fiyatlarının yükselişine zemin hazırladı. Peki Kapalıçarşı'da 14-18-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 31 Aralık altın fiyatları...

2024 Yılında Beklenen Faiz İndirimi 2024 yılının ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler piyasa tarafından hakimken, altın bu durumu erken fiyatlamaya başlıyor. Bu beklenti, altın fiyatlarının daha da artmasına sebep oluyor ve yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.