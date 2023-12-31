85 milyona müjdeler peş peşe geldi! Noktası virgülüne artacak! SED, 65 yaş aylığı, memur, emekli, evde bakım parası tavan taban...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılının ilk 6 ayı için enflasyon artışı alacak. 6 aylık enflasyonun %38-40 civarında olması bekleniyor. Bu, emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

Memurlar ve memur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışlarla maaş larını yükseltecek. 6 aylık enflasyonun %38-40 olması durumunda, Ocak zammı toplamda %50'ye ulaşabilir.

Sosyal yardımlar da Ocak ayıyla birlikte artacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve SED ödemelerindeki artış, memurlara yapılan oranla paralel olacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI

Emeklilere yapılan artışlar, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da etkileyecek. SSK veya Bağ-Kur'lu bir sigortalının yakınıysanız, bu kesime yapılan artış oranı geçerli olacak.

İŞSİZLİK MAAŞLARINDA YÜKSELİŞ

2024'te işsizlik maaşları da yükselecek. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40'ı, en yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin %80'i kadar olacak.