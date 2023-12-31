2024’te 5 yıl erken emeklilik piyangosu vuracak! 1999, 2000, 2009 sonrası girişliye müjde! 1800 gün prim indirimi ile...

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle ilgili önemli bir değişiklik geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bağkur'luların prim gün süreleri ile SSK'liların eşitleneceğini ve 9000 olan prim günü süresinin 7200 güne düşürüleceğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, ülkede esnaflarla ilgili önemli düzenlemeler yapılacak. Erkek esnaflar için 9 bin gün ve 25 yıl, kadın esnaflar için 7 bin 200 gün ve 20 yıl hizmet süresi gerekecek.