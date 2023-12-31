2024 ZAMLI BES KESİNTİ ORANI! BES KESİNTİSİ ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi kaç TL, nasıl iptal edilir?

BES kesintisi ne kadar oldu sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Son olarak 2024 yılında açıklanan asgari ücret artışıyla birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintilerinde de önemli değişikliklere gidildi. GSS primleri, kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı gibi ödemeleri etkileyen yeni oranlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 BES kesintisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU? Asgari ücret düzenlemesi ile kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı, GSS primleri, stajyer maaşları gibi pek çok alanda artış oldu. 2024 yılı için Bireysel Emeklilik Kesintisi de 600 liraya çıktı.