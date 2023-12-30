Yurt dışı telefon harcı ne kadar oldu? ZAMLI IMEI kayıt ücreti! 2024 yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç TL?

Yurt dışından bireysel olarak getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için geçerli olan IMEI kaydı işlemleri için belirlenen ücretler merak konusu oldu. İşte 2024 yurt dışı telefon harcı...
Yurt dışından bireysel olarak getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için geçerli olan IMEI kaydı işlemleri için belirlenen ücretler merak konusu oldu. İşte 2024 yurt dışı telefon harcı...
2024 IMEI KAYIT, YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Yurt dışından getirilen telefon harcı 6.091 TL'den 20.000 TL yükseltilmişti.
2024 yılı için bu miktar 31.692 TL oldu.
TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?
E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.
T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.