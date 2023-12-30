İhtiyaç kredisi faiz oranları Ocak 2024! Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti, İNG, TEB!

Vatandaşların finansal ihtiyaçları için bu kredileri tercih etmeleri yaygın bir durum. İşte bazı bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme planları:
Vatandaşların finansal ihtiyaçları için bu kredileri tercih etmeleri yaygın bir durum. İşte bazı bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme planları:
Ziraat Bankası, tüketicilere yönelik olarak sunduğu kredi seçenekleri ile dikkat çekiyor. %4,24 faiz oranı ile 50 bin TL kredi kullanıldığında, aylık 3.223,10 TL taksit yapılıyor ve toplam geri ödeme 116.281,60 TL oluyor.
İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi seçeneğinde, %4,15 faiz oranı ile 50 bin TL kredi alındığında, aylık ödenecek taksit 3.176,62 TL'ye denk geliyor. Toplamda ise 114.645,82 TL ödenmesi gerekiyor.
Garanti BBVA, Yeni Yıl Kredisi adı altında sunduğu kredi paketiyle, %3,54 faiz oranı sunuyor. Bu oranla 50 bin TL kredi kullanımında aylık taksitler 2.868,91 TL olup, toplam ödeme miktarı 103.568,26 TL olarak hesaplanıyor.
ING Bank, yeni müşterilerine özel olarak sunduğu kredi paketinde, %2,99 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu oranla 50 bin TL kredi alındığında, aylık taksitler 2.603,11 TL olurken, toplamda 93.961,96 TL geri ödeme yapılıyor.
Bu bilgiler, bankaların kendi web siteleri, kampanya duyuruları veya finansal hizmetlerle ilgili güncel haberlerden alınmış olabilir. Ancak, bu oranların ve şartların zaman içinde değişebileceğini ve her zaman güncel bilgiler için doğrudan bankaların kendileri veya resmi kaynaklarla iletişime geçilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.