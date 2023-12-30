2024 çiftçiye destek kredisi kaç TL oldu? Çiftçiye faizsiz kredi şartları neler? 3-6-12 ayda bir ödemeli faizsiz tarım kredisi üst limiti ne kadar oldu?

Bu düzenleme kapsamında, tarımsal girdi fiyatlarına bağlı olarak her yıl güncellenecek üst limitler belirlendi. Bitkisel ve hayvansal üretimde, 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi almak mümkün hale geldi.

Ayrıca, planlı üretimde yüzde 20, sözleşmeli üretimde ise yüzde 15 ek faiz indirimi uygulanacak, bu da planlı ve düzenli üretimi teşvik edecek.

Organize tarım bölgeleri ve birinci derecede tarımsal örgütler de bu kredi düzenlemesinden faydalanacak. Organize tarım bölgesi yatırımlarına yüzde 15, tarımsal örgütlere ise yüzde 10 ek faiz indirimi sağlanacak. Bu desteklerle birlikte, tarım alanında yapılan planlı yatırımların artması hedefleniyor.