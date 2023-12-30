2024 BES KESİNTİSİ ne kadar oldu? ZAMLI BES KESİNTİ ORANI! Bireysel Emeklilik Sistemi kaç TL, nasıl iptal edilir?

Son asgari ücret artışıyla birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, mali durumlarını yeniden gözden geçirmeye başlıyor. İşte 2024 BES kesinti oranı...
Son asgari ücret artışıyla birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, mali durumlarını yeniden gözden geçirmeye başlıyor. İşte 2024 BES kesinti oranı...
2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU?
Asgari ücret düzenlemesi ile kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı, GSS primleri, stajyer maaşları gibi pek çok alanda artış oldu. 2024 yılı için Bireysel Emeklilik Kesintisi de 600 liraya çıktı.
BES'TEN NASIL ÇIKILIR, NASIL İPTAL EDİLİR?
Bireysel Emeklilik kişilerin çalışma hayatında yaptıkları tasarrufun yatırıma dönüştürülerek emeklilik dönemlerinde refah bir yaşam sürmek için gelir sağlayan özel bir emeklilik sistemedir. Yüzde 25 oranında devlet katkısı bulunur.
Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.
Sistemden ayrılma isteği devam ediyorsa, emeklilik planının başlaması ve ilk ödeme itibarı ile ilk 2 aylık başlangıç dönemi başlar. Başlangıç dönemi içerisinde ödenen katkı payının tamamını geri alınabilecek şekilde sistemden ayrılmak mümkün. Sistemden ayrılma işlemi, banka üzerinden gerçekleştirilir.