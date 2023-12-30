2024 BES KESİNTİSİ ne kadar oldu? ZAMLI BES KESİNTİ ORANI! Bireysel Emeklilik Sistemi kaç TL, nasıl iptal edilir?

2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret düzenlemesi ile kıdem tazminatı, yaşlılık maaşı, GSS primleri, stajyer maaşları gibi pek çok alanda artış oldu. 2024 yılı için Bireysel Emeklilik Kesintisi de 600 liraya çıktı.