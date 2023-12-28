Çalışan emekliye 5 bin TL için tarih netleşti! Hesaplarınızı kontrol edin! Tahsis numarasına göre...

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte detaylar...
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ VE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Meclis'ten geçti. Yasalaşan ek 5000 TL emekli ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma tamamlandı. Düzenleme Meclis'ten geçti. Yasalaşan çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçti ve ödeme tarihi kesinleşti. Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
KABUL EDİLDİ!
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağkur çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesinin en geç 29 Aralık Cuma günü hesaplara yatması bekleniyor.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 86 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından Torba Yasada ikinci görüşmeler başlayacak.
İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Henüz çalışmalar tamamlanmadığından torba yasa çıkış tarihi bilinmiyor. Ancak bütçe görüşmelerinin bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.