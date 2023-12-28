Türkiye'de 2024 yılında gerçekleşen asgari ücret düzenlemesi, çalışanların sosyal haklarını da doğrudan etkiledi. Özellikle işverenler tarafından sağlanan yol ve yemek paralarına yönelik beklentiler, asgari ücret artışının ardından yoğunlaştı. İşte, 2024 yılı itibarıyla yol ve yemek masraflarında meydana gelen değişikliklere dair detaylar...

YOL VE YEMEK PARASI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Yeni sene için asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Çalışanların yol ve yemek parası direkt asgari ücrete bağlı değil bunun için ayrıca Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararnamesi ile duyuruluyor. Bunun için ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de söz konusu ücretlerin duyurulması bekleniyor.