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2024 yol ve yemek parası ne ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile aylık yol (akbil) parası kaç TL oldu?

Türkiye'de işverenler tarafından çalışanlara sağlanan sosyal haklar, her yıl yapılan değerlendirmeler doğrultusunda güncellenmektedir. 2023 yılı Temmuz ayında duyurulan yemek ve yol ücretlerine 2024 yılında yapılacak zam oranları belli oldu. İşverenler, çalışanlara daha iyi bir yaşam standardı sunabilmek adına yol ve yemek ücretlerinde artışa gidiyor. Peki, 2024 yol ve yemek parası ne ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile aylık yol (akbil) parası kaç TL oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 15:41 Güncelleme 28 Aralık 2023, 15:41
2024 yol ve yemek parası ne ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile aylık yol akbil parası kaç TL oldu?

Türkiye'de 2024 yılında gerçekleşen asgari ücret düzenlemesi, çalışanların sosyal haklarını da doğrudan etkiledi. Özellikle işverenler tarafından sağlanan yol ve yemek paralarına yönelik beklentiler, asgari ücret artışının ardından yoğunlaştı. İşte, 2024 yılı itibarıyla yol ve yemek masraflarında meydana gelen değişikliklere dair detaylar...

YOL VE YEMEK PARASI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Yeni sene için asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Çalışanların yol ve yemek parası direkt asgari ücrete bağlı değil bunun için ayrıca Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararnamesi ile duyuruluyor. Bunun için ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de söz konusu ücretlerin duyurulması bekleniyor.



Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, ''Beklentimiz yüzde 50 oranında bir artış olacağı şeklindedir." ifadesini kullandı.

GÜNLÜK YOL VE YEMEK PARASI NE KADAR? 2023

Son olarak yemek parası istisna tutarı 110 lira, yol parası istisna tutarı da 56 liraya çıkarılmıştı.

Buna bağlı olarak da, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebileceği belirtilmişti.

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