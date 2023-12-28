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18-45 yaş arası olan yaşadı! En az ortaokul mezunu, KPSS'li, KPSS'siz personel alımı yapılacak! İŞKUR, Diyanet, KASKİ, Sağlık Bakanlığı, SGK...

İŞKUR 106.409, KASKİ 59, Diyanet İşleri Başkanlığı 48, Sosyal Güvenlik Kurumu 100, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak. Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımları açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 06:33 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:33
18-45 yaş arası olan yaşadı! En az ortaokul mezunu, KPSS’li, KPSS’siz personel alımı yapılacak! İŞKUR, Diyanet, KASKİ, Sağlık Bakanlığı, SGK...

Kamuda ve özel sektörde personel alımları devam ediyor. İş arayanlara Aralık ayının fırsatları açıklandı. Yeni yıla sayılı günler kala İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KASKİ), Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı personel alımları yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlara göre hem KPSS şartıyla, hem de KPSS şartsız alımlar yapılacak. Buna göre en az ilkokul mezunu olmak yetiyor. İŞKUR ile işe alımların çoğunda KPSS şartı aranmıyor. İşte tüm güncel iş ilanları.

KASKİ PERSONEL ALIMI 29 ARALIK 2023

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne yeni personeller alınacak. Bu kapsamda KASKİ 59 personel alım ilanı yayımlandı. Başvurular 25 Aralık 2023 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında https://www.maraskaski.gov.tr internet adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

DİYANET PERSONEL ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak. Uzman yardımcıları 2-15 Ocak, sözleşmeli personeller ise 15-26 Ocak arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personel alacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Başvuru şartları da yayınlanacak olan kılavuz ile belli olacak.

SGK 100 PERSONEL ALIMI

SGK personel alımı başvuruları 25 Aralık Pazartesi günü başladı. Alımlar için başvurular 5 Ocak günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmesi gerekiyor.

İŞKUR 106.409 PERSONEL ALIMI

29 Aralık itibariyle İŞKUR'da 106.409 açık iş ilanı bulunuyor. Şartları taşıyanlar hemen başvuru yapabilecek. Alımlardan bazıları şöyle;

Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni 5
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Acil Tıp Teknisyeni 37
Açık Hava Depo Görevlisi 1
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 20

Adalet Meslek Elemanı 2
Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcısı 1
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç İşleri Teknisyeni 3
Ağaç Palet İmalatçısı 25
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 18
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 6
Ahşap Ambalaj İşçisi 21

TÜM AÇIK İŞ İLANLARINI GÖRMEK VE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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