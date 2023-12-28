18-45 yaş arası olan yaşadı! En az ortaokul mezunu, KPSS’li, KPSS’siz personel alımı yapılacak! İŞKUR, Diyanet, KASKİ, Sağlık Bakanlığı, SGK...

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personel alacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Başvuru şartları da yayınlanacak olan kılavuz ile belli olacak.
SGK 100 PERSONEL ALIMI
SGK personel alımı başvuruları 25 Aralık Pazartesi günü başladı. Alımlar için başvurular 5 Ocak günü saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.
Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmesi gerekiyor.
İŞKUR 106.409 PERSONEL ALIMI
29 Aralık itibariyle İŞKUR'da 106.409 açık iş ilanı bulunuyor. Şartları taşıyanlar hemen başvuru yapabilecek. Alımlardan bazıları şöyle;
Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni 5
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Acil Tıp Teknisyeni 37
Açık Hava Depo Görevlisi 1
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 20
Adalet Meslek Elemanı 2
Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcısı 1
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç İşleri Teknisyeni 3
Ağaç Palet İmalatçısı 25
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 18
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 6
Ahşap Ambalaj İşçisi 21
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