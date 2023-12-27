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28-29-30-31 Aralık arası IBAN’a ek ödeme duyurusu saat 07.45'te yapıldı! SSK BAĞKUR'lu emeklisine yıl sonu kıyağı

Milyonlarca emekli, 2024 yılının enflasyon oranını büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Özellikle kasım ayındaki ikramiye ödemelerinin ardından emekliler şimdi de yeni yılın başlamasıyla birlikte enflasyon zammına odaklandı. 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak enflasyon verileri, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek ve bu sebeple büyük bir öneme sahip. Yeni yılın ilk günlerinde birçok banka da çeşitli promosyon ödemeleri ve avantajlı fırsatlarını duyurmaya başlayacak.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 08:58 Güncelleme 27 Aralık 2023, 08:58
28-29-30-31 Aralık arası IBAN’a ek ödeme duyurusu saat 07.45’te yapıldı! SSK BAĞKUR’lu emeklisine yıl sonu kıyağı

En düşük memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, bu sorunun yanıtını verecek ve emeklilerin maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağını belirleyecek. 2024 yılının ilk günlerinde, emekliler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Bankaların sunduğu promosyonlar ve maaş zammı yeniden şekillenecek.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Ayrıca çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL değerindeki Cumhuriyet ikramiyesi, yaklaşık 4.7 milyon emekli için sevindirici bir gelişme olarak duyuruldu. Bu ikramiye emeklilerin düzenli maaşlarına ek olarak ödenerek hesaplarına aktarılacak.

YENİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Ek olarak emekli maaşlarına yönelik promosyon ödemelerinde de önemli değişiklikler yapılıyor. Şu anda en düşük promosyon miktarı 4.500 TL iken, en yüksek promosyon ise 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Yeni promosyon tutarları 3 Ocak'tan sonraki süreçte itibaren bankalar tarafından açıklanacak. Öte yandan promosyon ödemeleri de çeşitli zaman dilimlerinde güncelleniyor. Son olarak bir banka daha bugün promosyon ödemelerinde değişikliğe gitti.

Banka Hizmetler Promosyon Miktarı Ek Avantajlar
Akbank SSK, Bağ-Kur, Emekli 10.000 TL'a kadar Axess veya Wings kart kullanıcıları için chip-para
İş Bankası SGK Emeklileri 7.500 TL'ye kadar Maximum Kart kullanıcıları için aidatsız kart

Yapı Kredi Emeklilere 9.000 TL'ye kadar Ek bonuslar
Garanti BBVA - 8.500 TL'ye kadar -

Denizbank - 3.000 ile 5.000 TL Kredi kartı indirimleri
TEB Emeklilere 3.000 ile 5.000 TL Ek hizmetler
ING - 5.100 ile 8.500 TL Çeşitli ek avantajlar
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