28-29-30-31 Aralık arası IBAN’a ek ödeme duyurusu saat 07.45’te yapıldı! SSK BAĞKUR’lu emeklisine yıl sonu kıyağı

En düşük memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, bu sorunun yanıtını verecek ve emeklilerin maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağını belirleyecek. 2024 yılının ilk günlerinde, emekliler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Bankaların sunduğu promosyonlar ve maaş zammı yeniden şekillenecek.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ
Ayrıca çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL değerindeki Cumhuriyet ikramiyesi, yaklaşık 4.7 milyon emekli için sevindirici bir gelişme olarak duyuruldu. Bu ikramiye emeklilerin düzenli maaşlarına ek olarak ödenerek hesaplarına aktarılacak.
YENİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
Ek olarak emekli maaşlarına yönelik promosyon ödemelerinde de önemli değişiklikler yapılıyor. Şu anda en düşük promosyon miktarı 4.500 TL iken, en yüksek promosyon ise 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda.