Çalışan emekliye 5 bin TL ÖDEME TAKVİMİ! 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? Tahsis numarasına göre...

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5.000 TL verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağkur çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesinin en geç 29 Aralık Cuma günü hesaplara yatması bekleniyor.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 86 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından Torba Yasada ikinci görüşmeler başlayacak.
İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Henüz çalışmalar tamamlanmadığından torba yasa çıkış tarihi bilinmiyor. Ancak bütçe görüşmelerinin bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.