SON DAKİKA | 2024 asgari ücret açıklanıyor! AK Parti Genel Merkezi’nde milyonların beklediği zirve! Asgari ücret zammında konuşulan rakam ne?

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.
GÖRÜŞME SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ Başkanı ile yaptığı görüme sonrasında "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" ifadelerini kullandı.
BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ'TEN
Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay asgari ücret toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'nde gideceklerini söyledi. Atalay, 'Rakam yok' dedi.
Atalay, "Bugüne kadar asgari ücretle ilgili hiçbir açıklama çıkmadı. Bazı yerler birtakım rakamlar açıkladı, biz hiçbir şey söylemedik. Şimdi biz oraya gideceğiz. Bize söylenen rakam kafamıza uyarsa biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Zannediyorum şu an AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Otururuz rakamları söyleriz, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Rakamı onlar ilk önce bize sunsunlar, ondan sonra biz açıklayacağız. Bakan bey de bize rakam sormadı. Cumhurbaşkanımız sorsun, ilk önce işveren ile hükümet söylesin, ondan sonra da biz anlatırız" ifadelerini kullandı.
KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?
Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.
İşte Erdem'in o açıklaması:
"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.
Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"
GEÇ SAAT DE OLSA AÇIKLANACAK
A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri Rüya Akkuş da şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai bugün oldukça yoğun. Bizler bugün Kabine toplantısının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak o toplantı iptal edildi ve aday mesaisi üzerine geniş kapsamlı çalışması bekleniyordu. Ancak bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Asgari ücret konusunda sıcak bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi iş veren ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği belirtildi.
Bu görüşmeden sonra bugün geç saatlerde bile olsa asgari ücretin belli olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret mesaisini bugün önce gerçekleştirecek."
BU FORMÜLLERE DİKKAT!
Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak.
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.
FORMÜLLERE GÖRE NE OLACAK?
Yüzde 40 zamlı:
Net ücret: 15.963,25 TL
Brüt ücret: 18.780,30 TL
İşverene maliyeti: 22.066,86 TL