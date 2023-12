Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’ndan sürdürülebilirlik çağrısı!

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Pandemide, hayatında e-ticaretle alışveriş yapmamış insanlar internete yöneldi. Bu döngüyle hızlıca dünya genelinde e-ihracat gelişmeye başladı. Oturduğunuz yerden dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunun daha da üzerine gidebiliriz. Ancak özellikle Çin'le rekabet edebilmek için e-ticarette ihracata yönelik nakliye desteklerinin artırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Geri dönüşümün her sektör için geçerli olduğunu söyleyen Konukoğlu, "İhracatın çok daha fazla olmasını istiyorsak bu yola baş koymak zorundayız. Sürdürülebilirlik artık her şeyin başı. Sanayici arkadaşlarımdan ricam, bu konuda kendi sektörlerinizde neler yapabilirsiniz araştırın" diye konuştu.