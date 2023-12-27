Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’ndan sürdürülebilirlik çağrısı!

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konuk oğlu, "Pandemide, hayatında e-ticaretle alışveriş yapmamış insanlar internete yöneldi. Bu döngüyle hızlıca dünya genelinde e-ihracat gelişmeye başladı. Oturduğunuz yerden dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunun daha da üzerine gidebiliriz. Ancak özellikle Çin'le rekabet edebilmek için e-ticarette ihracata yönelik nakliye desteklerinin artırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Geri dönüşümün her sektör için geçerli olduğunu söyleyen Konukoğlu, "İhracatın çok daha fazla olmasını istiyorsak bu yola baş koymak zorundayız. Sürdürülebilirlik artık her şeyin başı. Sanayici arkadaşlarımdan ricam, bu konuda kendi sektörlerinizde neler yapabilirsiniz araştırın" diye konuştu.

'ÇALIŞKAN BİR ÜLKEYİZ'

Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de "Kaynaklar sınırlı. Dünya artık eskisi gibi değil, her şey artık daha idareli olmak zorunda" dedi. Bu yıl tekstilin zor bir dönemden geçtiğini belirten Kileci, şunları söyledi: "Kimsenin önceliği kıyafet değil. Krizlerden ilk etkilenen sektörler arasındayız. 2023'te aldığımız darbeleri avantaja çevirmemiz lazım. Dönüşümle ilgili çok önemli destekler var. Bu desteklerle kendimizi yenilememiz gerekiyor. İthal ikameli ürünlerde ciddi destekler var. Bunları doğru kullanırsak bu süreçten çok ciddi avantajla çıkarız. İhracatçılar olarak savaşıp, bu süreci atlatmamız gerekiyor. Çalışkan bir ülkeyiz, genç nüfus avantajımız var. Biz işimize bakacağız." Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkan Vekili Yaşar Erturhan ise "İhracata dönük büyüme her zaman ülkenin en temel konusu olmalı. İhracat olmadan kalkınma mümkün değil. Önemli olan mal ve hizmet ihracı. İhracatta 2024 yılından umutluyum" diye konuştu.