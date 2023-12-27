Rekor üstüne rekor! Altın fiyatları son durum: 27 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gremse, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın, 2026 lira seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve yapmıştır. Şu an itibarıyla Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 2003 lira, satış fiyatı ise 2021 lira olarak işlem görmektedir.

Bankalarda da altın fiyatları yükselişe geçmiş durumda. Alış fiyatları 1932 lira iken, satış fiyatları 1995 lira seviyelerinde bulunuyor. Bu durum, altın yatırımcıları için farklı seçenekler sunuyor.

27 Aralık 22 Ayar Bilezik Gramı, Çeyrek, Tam Altın Fiyatı Ne Kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, Ata beşli altın ve gremse altın gibi çeşitli altın türlerinin güncel fiyatları, ekonomi ve finans dünyasında sürekli olarak takip edilen önemli veriler arasında yer alıyor. 27 Aralık 2023 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes için büyük bir öneme sahip. Bu yazıda, güncel altın fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Öncelikle, gram altın fiyatlarına bakalım. 27 Aralık 2023 tarihinde gram altın alış fiyatı 1.988,01 lira olarak kaydedilmişken, satış fiyatı ise 2.015,23 lira olarak belirlenmiş. Altın yatırımcıları için gram altın, genellikle küçük ölçekli yatırımlar ve günlük fiyat hareketlerini takip etmek için tercih edilir.