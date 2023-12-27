Rekor üstüne rekor! Altın fiyatları son durum: 27 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gremse, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Uluslararası Piyasalarda Altın Rekorları
Uluslararası piyasalarda altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Altın, komisyonsuz işlemlerde 1950 lira seviyesine ulaşarak tarihi bir yüksek seviyeye çıkmıştır.
Fiziki Altın: Kapalıçarşı'da Tarihi Seviyeler
Kapalıçarşı'da fiziki gram altın, 2026 lira seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve yapmıştır. Şu an itibarıyla Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 2003 lira, satış fiyatı ise 2021 lira olarak işlem görmektedir.
Bankalardaki Altın Fiyatları
Bankalarda da altın fiyatları yükselişe geçmiş durumda. Alış fiyatları 1932 lira iken, satış fiyatları 1995 lira seviyelerinde bulunuyor. Bu durum, altın yatırımcıları için farklı seçenekler sunuyor.
27 Aralık 22 Ayar Bilezik Gramı, Çeyrek, Tam Altın Fiyatı Ne Kadar?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, Ata beşli altın ve gremse altın gibi çeşitli altın türlerinin güncel fiyatları, ekonomi ve finans dünyasında sürekli olarak takip edilen önemli veriler arasında yer alıyor. 27 Aralık 2023 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes için büyük bir öneme sahip. Bu yazıda, güncel altın fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Öncelikle, gram altın fiyatlarına bakalım. 27 Aralık 2023 tarihinde gram altın alış fiyatı 1.988,01 lira olarak kaydedilmişken, satış fiyatı ise 2.015,23 lira olarak belirlenmiş. Altın yatırımcıları için gram altın, genellikle küçük ölçekli yatırımlar ve günlük fiyat hareketlerini takip etmek için tercih edilir.
Çeyrek altın, Türkiye'de oldukça popüler bir yatırım aracıdır ve hem yatırım hem de hediyelik amaçlarla sıkça kullanılır. 27 Aralık 2023 itibarıyla yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.247 lira, satış fiyatı ise 3.301 lira olarak belirlenmiş. Eski çeyrek altın fiyatları da alış ve satışta sırasıyla aynı fiyatlarda yer alıyor. Bu, çeyrek altının piyasada istikrarlı bir değere sahip olduğunu gösteriyor.
Yarım altın fiyatlarına baktığımızda, yeni yarım altının alış fiyatı 6.494 lira, satış fiyatı ise 6.602 lira olarak belirlenmiş. Eski yarım altının alış fiyatı 6.484 lira, satış fiyatı ise 6.552 lira olarak kaydedilmiş. Yarım altın, özellikle orta ölçekli yatırımlar ve uzun vadeli birikimler için tercih edilen bir altın türüdür.