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Rekor üstüne rekor! Altın fiyatları son durum: 27 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gremse, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Altın, değerli madenler arasında her zaman özel bir yere sahip olmuştur ve son dönemlerde hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kapalıçarşı'da, gram altın fiyatları saat 04:41 itibarıyla 2026 lira seviyesine ulaşarak tarihi bir yüksekliğe erişmiştir. Bu gelişme, altın piyasasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 10:21 Güncelleme 27 Aralık 2023, 10:23
Rekor üstüne rekor! Altın fiyatları son durum: 27 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gremse, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Yılın son günlerinde, altına olan talebin artışı dikkat çekiyor. Gram altın, 2026 liraya kadar yükselerek yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu talep artışında, döviz kurlarındaki volatilite ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından beklenen faiz indirim kararlarının etkisi büyük.

Fed'in Faiz İndirim Beklentisi

2024'ün ilk yarısında Fed'in faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu beklenti, altın fiyatlarını etkileyerek yatırımcıların bu metale yönelmesine sebep oluyor. Altın piyasası, bu beklentiyi erken fiyatlamaya başlamış durumda.

Ons Altın Yükselişte

Ons altın piyasasında da benzer bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Güne 2068 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içinde 2064 ile 2069 dolar arasında değişkenlik göstermiştir. Ons altının tarihi zirvesi ise 2148 dolar olarak kayıtlara geçmiştir.

Uluslararası Piyasalarda Altın Rekorları

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Altın, komisyonsuz işlemlerde 1950 lira seviyesine ulaşarak tarihi bir yüksek seviyeye çıkmıştır.

Fiziki Altın: Kapalıçarşı'da Tarihi Seviyeler

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın, 2026 lira seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve yapmıştır. Şu an itibarıyla Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 2003 lira, satış fiyatı ise 2021 lira olarak işlem görmektedir.

Bankalardaki Altın Fiyatları

Bankalarda da altın fiyatları yükselişe geçmiş durumda. Alış fiyatları 1932 lira iken, satış fiyatları 1995 lira seviyelerinde bulunuyor. Bu durum, altın yatırımcıları için farklı seçenekler sunuyor.

27 Aralık 22 Ayar Bilezik Gramı, Çeyrek, Tam Altın Fiyatı Ne Kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, Ata beşli altın ve gremse altın gibi çeşitli altın türlerinin güncel fiyatları, ekonomi ve finans dünyasında sürekli olarak takip edilen önemli veriler arasında yer alıyor. 27 Aralık 2023 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes için büyük bir öneme sahip. Bu yazıda, güncel altın fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Öncelikle, gram altın fiyatlarına bakalım. 27 Aralık 2023 tarihinde gram altın alış fiyatı 1.988,01 lira olarak kaydedilmişken, satış fiyatı ise 2.015,23 lira olarak belirlenmiş. Altın yatırımcıları için gram altın, genellikle küçük ölçekli yatırımlar ve günlük fiyat hareketlerini takip etmek için tercih edilir.

Çeyrek altın, Türkiye'de oldukça popüler bir yatırım aracıdır ve hem yatırım hem de hediyelik amaçlarla sıkça kullanılır. 27 Aralık 2023 itibarıyla yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.247 lira, satış fiyatı ise 3.301 lira olarak belirlenmiş. Eski çeyrek altın fiyatları da alış ve satışta sırasıyla aynı fiyatlarda yer alıyor. Bu, çeyrek altının piyasada istikrarlı bir değere sahip olduğunu gösteriyor.

Yarım altın fiyatlarına baktığımızda, yeni yarım altının alış fiyatı 6.494 lira, satış fiyatı ise 6.602 lira olarak belirlenmiş. Eski yarım altının alış fiyatı 6.484 lira, satış fiyatı ise 6.552 lira olarak kaydedilmiş. Yarım altın, özellikle orta ölçekli yatırımlar ve uzun vadeli birikimler için tercih edilen bir altın türüdür.

Tam altın, daha büyük ölçekli yatırımlar ve uzun vadeli birikim planları için ideal bir seçenektir. 27 Aralık 2023 itibarıyla yeni tam altın alış fiyatı 12.988 lira, satış fiyatı ise 13.164 lira olarak belirlenmiş. Eski tam altının alış fiyatı 12.954 lira, satış fiyatı ise 13.083 lira olarak kaydedilmiş.

Ata altın, Türkiye'de özellikle koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından tercih edilen özel bir altın türüdür. 27 Aralık 2023 tarihinde yeni Ata altının alış fiyatı 13.337 lira, satış fiyatı ise 13.400 lira olarak belirlenmiş. Eski Ata altının alış fiyatı 13.327 lira, satış fiyatı ise 13.465 lira olarak kaydedilmiş.

Ata beşli altın, daha büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilen bir başka altın türüdür. Yeni Ata beşli altının alış fiyatı 66.440 lira, satış fiyatı ise 67.181 lira olarak belirlenmiş. Eski Ata beşli altının alış fiyatı 66.340 lira, satış fiyatı ise 67.185 lira olarak kaydedilmiş.

Son olarak, gremse altın fiyatlarına göz atalım. Yeni gremse altının alış fiyatı 32.272 lira, satış fiyatı ise 32.713 lira olarak belirlenmiş. Eski gremse altının alış fiyatı 32.172 lira,

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