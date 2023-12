Et ve Süt Kurumu’ndan et fiyatlarını frenleyecek hamle!

ET TALEBİ ARTTI

Et sanayicileri tarafından kabul gören bu taleple birlikte karkas etin kilogram fiyatı geçen hafta 250 TL'ye çıkarıldı. ESK da arz-talep dengesini sağlamak için karkas et ithalatına devam etti. Ancak ithal edilen karkas et, yılbaşı tatili nedeniyle duraksadı. Türkiye'de de yılbaşı nedeniyle restoran ve otellerin et talebi arttı. Hal böyle olunca arz-talep arasındaki makas açılmaya başladı. Bu durumun karşısında et üreticileri de karkas etin kilogram fiyatını piyasada 300 TL'ye kadar çıkardı. Hızla tırmanan fiyat karşısında ESK yine devreye girdi ve 130 TL + KDV'den sığır satışı kararı aldı. ESK'nın bu hamlesiyle, piyasaya et arzını artırarak fiyattaki artışın frenlenmesi hedefleniyor. Sektör temsilcileri açıklamanın ardından kesimi bekleten et üreticilerinin yeniden kesime başladığını, 300 TL'ye kadar çıkan karkas etin kilogram fiyatının 270 TL'ye kadar gerilediği bilgisini verdi.