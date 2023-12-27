Bedellik askerlik ücreti 2024 zamlı: Bedelli askerlik ücretine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir, hangi banka?

Yılda 2 kez zam yapılan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayına az bir süre kala en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Memur zam oranının açıklanmasıyla Ocak 2024'te geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti de ortaya çıkacak. Bedelli askerlik başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvurular hem askerlik şubeleri hem de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Peki Bedelli askerlik ücretine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir, hangi banka?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Öncelikle yeni yılda bedelli askerliğin ne kadar, kaç TL olacağı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

Öte yandan 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.