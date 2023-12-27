Asgari ücret bugün açıklanacak mı, saat kaçta 2023? Asgari ücret 2024 netleşti mi son dakika? 27 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Atalay, "Bugüne kadar asgari ücretle ilgili hiçbir açıklama çıkmadı. Bazı yerler birtakım rakamlar açıkladı, biz hiçbir şey söylemedik. Şimdi biz oraya gideceğiz. Bize söylenen rakam kafamıza uyarsa biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Zannediyorum şu an AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Otururuz rakamları söyleriz, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Rakamı onlar ilk önce bize sunsunlar, ondan sonra biz açıklayacağız. Bakan bey de bize rakam sormadı. Cumhurbaşkanımız sorsun, ilk önce işveren ile hükümet söylesin, ondan sonra da biz anlatırız" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ'TEN Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay asgari ücret toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'nde gideceklerini söyledi. Atalay, 'Rakam yok' dedi.

"NETLEŞİNCE DUYURACAĞIZ" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ Başkanı ile yaptığı görüme sonrasında "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?

Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

İşte Erdem'in o açıklaması:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"