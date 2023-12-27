Asgari ücret 2024 net, brüt, saatlik, günlük, haftalık kaç TL, ne kadar oldu? 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? Tablo tablo hesaplama!

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine sunum yaptı.
Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Olası asgari ücret senaryoları şöyle;
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.