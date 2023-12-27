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Asgari ücret 2024 net, brüt, saatlik, günlük, haftalık kaç TL, ne kadar oldu? 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? Tablo tablo hesaplama!

Külliye'de düzenlenecek olan toplantıda, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt ve net asgari ücret zammını belirlemek için bir araya gelecek. Bu kritik toplantının ardından asgari ücretin yeni miktarı bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 2024 net, brüt, saatlik, günlük, haftalık kaç TL, ne kadar oldu? 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 12:09 Güncelleme 27 Aralık 2023, 13:17
Asgari ücret 2024 net, brüt, saatlik, günlük, haftalık kaç TL, ne kadar oldu? 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? Tablo tablo hesaplama!

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2024 Ocak asgari ücret zammı için son viraja girilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün Külliye'de gerçekleşecek. Toplantıda brüt ve net asgari ücret zammı konusunda müzakereler yapılacak, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 3'üncü ve 4'üncü toplantının ardından bu hafta içi asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ile dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren maaş artışları için oranlar belli olacak.

Asgari ücretin bugün saat 16.30'da Külliye'de görüşüleceği belirtildi. Asgari ücrete ilişkin kararın toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu?

Rakam netleştiğinde net brüt hesabı da yapılacak. Detaylar için bizi takipte kalın...

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine sunum yaptı.

Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Olası asgari ücret senaryoları şöyle;

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:



Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

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