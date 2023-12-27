7 koşula uyana müjde saat 16.15’te geldi! Emeklilik yaşı 2 ila 6 yıl geriye çekiliyor! 48, 50, 52 yaşınız girdiğiniz an...

Emeklilik yaşı ve şartları, vatandaşlar arasında sıkça konuşulan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi, emekliliğin kapısını aralayan önemli bir faktör oluyor. Ancak işe giriş tarihine bağlı olarak belirlenen prim ödeme şartları da göz ardı edilemiyor.

1. Kadın Çalışanlar İçin Büyük Fırsat Kadın çalışanlar çocukları üzerinden ek prim kazanarak emekliliği hızlandırabiliyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanmalar ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl, erken emekli olma imkanı sunuyor. Bu, özellikle yaş ve yıl şartını tamamlayan anneler için büyük bir avantaj.