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2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? Zamlı Tarım, Esnaf, GSS prim ödeme tablosu 2024!

Bağkur primleri ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, Ocak 2024'te asgari ücretle birlikte netleşecek. Geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan bireyler, asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden GSS primi ödüyor. Bu nedenle, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam konusu büyük bir önem taşıyor. Peki, 2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 16:53 Güncelleme 27 Aralık 2023, 16:53
2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? Zamlı Tarım, Esnaf, GSS prim ödeme tablosu 2024!

Asgari Ücrete yapılacak olan zammın ardından artış yaşanacak kalemlerden biri de SGK primleri olacak. 1 Ocak 2024 tarihinden önce başvuru yapanlar ise eski fiyat üzerinden ödemelerini yapabilecek. Peki, 2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

GSS PRİMLERİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden GSS primi ödüyor. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa GSS primi aylık 402 lira, yüzde 55 zam olursa 623 liraya çıkıyor.

Yıllık olarak ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa GSS primi en düşük 4829 liraya, yüzde 55 zam yapılırsa da en yüksek 7484 liraya çıkıyor.

PRİM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete % 50'lik bir zam yapılması halinde şu anda en düşük prim tutarı olan 143,04 TL olan prim ödemesi 214.62 TL'ye yükselecek. En yüksek prim ise 930,09 TL'den 1.395,135 TL'ye yükselecek.

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32'si oranında belirleniyor. Bu tutarlar yılbaşından sonra asgari ücretle birlikte artış gösterecek ve bu borçlanmaları yapmayı düşünen çalışanların 31 Aralık'tan önce müracaat etmeleri büyük önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET DIŞINDA BİRÇOK ÜCRET VE ÖDEME DEĞİŞECEK

Yeni asgari ücretle, Bağ-Kur priminden, GSS'ye, doğum ve askerlik borçlanmasından 65 yaş aylığına, stajyer ücretlerinden engellik maaşlarına, işsizlik maaşından, isteğe bağlı sigorta primine, geçici iş görmezlik ödeneğinden ev hizmetlerinde çalışanların primlerine, asgari ücretlilerin kıdem tazminatına kadar değişiklikler yaşanacak.

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