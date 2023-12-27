2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? Zamlı Tarım, Esnaf, GSS prim ödeme tablosu 2024!

Asgari Ücrete yapılacak olan zammın ardından artış yaşanacak kalemlerden biri de SGK primleri olacak. 1 Ocak 2024 tarihinden önce başvuru yapanlar ise eski fiyat üzerinden ödemelerini yapabilecek. Peki, 2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

GSS PRİMLERİ 2024 NE KADAR OLACAK? Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden GSS primi ödüyor. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa GSS primi aylık 402 lira, yüzde 55 zam olursa 623 liraya çıkıyor. Yıllık olarak ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa GSS primi en düşük 4829 liraya, yüzde 55 zam yapılırsa da en yüksek 7484 liraya çıkıyor.