2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? Zamlı Tarım, Esnaf, GSS prim ödeme tablosu 2024!

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32'si oranında belirleniyor. Bu tutarlar yılbaşından sonra asgari ücretle birlikte artış gösterecek ve bu borçlanmaları yapmayı düşünen çalışanların 31 Aralık'tan önce müracaat etmeleri büyük önem taşıyor.
ASGARİ ÜCRET DIŞINDA BİRÇOK ÜCRET VE ÖDEME DEĞİŞECEK
Yeni asgari ücretle, Bağ-Kur priminden, GSS'ye, doğum ve askerlik borçlanmasından 65 yaş aylığına, stajyer ücretlerinden engellik maaşlarına, işsizlik maaşından, isteğe bağlı sigorta primine, geçici iş görmezlik ödeneğinden ev hizmetlerinde çalışanların primlerine, asgari ücretlilerin kıdem tazminatına kadar değişiklikler yaşanacak.