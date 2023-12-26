SSK BAĞKUR’lu emekliye ekstra kıyak geldi! 29-30-31 Aralık’ta IBAN’a ek para açıklaması 13.45’te yapıldı

En düşük memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, bu sorunun yanıtını verecek ve emeklilerin maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağını belirleyecek. 2024 yılının ilk günlerinde, emekliler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Bankaların sunduğu promosyonlar ve maaş zammı yeniden şekillenecek.