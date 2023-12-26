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SSK BAĞKUR'lu emekliye ekstra kıyak geldi! 29-30-31 Aralık'ta IBAN’a ek para açıklaması 13.45'te yapıldı

Milyonlarca emekli, 2024 yılının getireceği enflasyon oranını büyük bir merakla bekliyor. 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon verileri, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek. Kasım ayındaki ikramiye ödemelerinin ardından, şimdi de yeni yılın gelmesiyle birlikte enflasyon zammına odaklanan emekliler heyecanlı bir gelecek öngörüyor. Yeni yılın ilk günlerinde bankalar emeklilere yönelik promosyon ödemeleri ve çeşitli fırsatlarını duyurmaya başlayacak.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 15:40 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:21
SSK BAĞKUR’lu emekliye ekstra kıyak geldi! 29-30-31 Aralık’ta IBAN’a ek para açıklaması 13.45’te yapıldı

En düşük memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, bu sorunun yanıtını verecek ve emeklilerin maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağını belirleyecek. 2024 yılının ilk günlerinde, emekliler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Bankaların sunduğu promosyonlar ve maaş zammı yeniden şekillenecek.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Ayrıca çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL değerindeki Cumhuriyet ikramiyesi, yaklaşık 4.7 milyon emekli için sevindirici bir gelişme olarak duyuruldu. Bu ikramiye emeklilerin düzenli maaşlarına ek olarak ödenerek hesaplarına aktarılacak.

YENİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Ek olarak emekli maaşlarına yönelik promosyon ödemelerinde de önemli değişiklikler yapılıyor. Şu anda en düşük promosyon miktarı 4.500 TL iken, en yüksek promosyon ise 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Yeni promosyon tutarları 3 Ocak'tan sonraki süreçte itibaren bankalar tarafından açıklanacak. Öte yandan promosyon ödemeleri de çeşitli zaman dilimlerinde güncelleniyor. Son olarak bir banka daha bugün promosyon ödemelerinde değişikliğe gitti.

Banka Hizmetler Promosyon Miktarı Ek Avantajlar
Akbank SSK, Bağ-Kur, Emekli 10.000 TL'a kadar Axess veya Wings kart kullanıcıları için chip-para
İş Bankası SGK Emeklileri 7.500 TL'ye kadar Maximum Kart kullanıcıları için aidatsız kart

Yapı Kredi Emeklilere 9.000 TL'ye kadar Ek bonuslar
Garanti BBVA - 8.500 TL'ye kadar -

Denizbank - 3.000 ile 5.000 TL Kredi kartı indirimleri
TEB Emeklilere 3.000 ile 5.000 TL Ek hizmetler
ING - 5.100 ile 8.500 TL Çeşitli ek avantajlar
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