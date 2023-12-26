Son dakika Meclis’ten geçti! Çalışan emekliye 5 bin TL ÖDEME TAKVİMİ! 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak?

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte detaylar...