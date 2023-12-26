Kuyumcuların formülü ortaya çıktı! Gram altın 2024 fiyatı belli oldu! Kapalıçarşı’da rekor kırıldı! İşte 1 çeyrek altın fiyatı canlı

Bankalarda altın alım-satım fiyatları arasında belirgin bir marj var. Bankalarda altın alış fiyatı 1918 lira iken, satış fiyatı 1981 lira seviyelerinde.

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın , saat 10:02 itibarıyla 2021 liraya kadar yükselerek tarihi bir seviyeye ulaşmış. Şu an Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 1998 lira, satış fiyatı ise 2011 lira olarak belirlenmiş.

Altın fiyatlarındaki bu artış, hem yerel hem de global ekonomik koşulların bir yansıması olarak görülebilir. Özellikle Fed'in faiz politikaları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, altın fiyatları üzerinde belirgin bir etki yapıyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, 2024 ve sonrası için altın fiyatlarındaki eğilimleri yakından takip etmekte.

Kuyumcuların Altın Tahminleri

Kuyumcular, altın fiyatlarının 2024 yılında da yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyorlar. Altın, geçmişten günümüze kadar her zaman popüler bir yatırım aracı olarak kalmış ve bu durumun devam edeceği belirtiliyor.

Dolar Kuru ve Altın Fiyatları

2024 yılı için dolar kurunun yükseleceği beklentisi altın fiyatları üzerinde önemli bir etken olarak görülüyor. Orta Vadeli Programda yer alan dolar kurunun yükselişi, gram altının fiyatının artmasına yol açacak.