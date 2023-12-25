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Asgari ücrette son viraj! Artış ne kadar bekleniyor? Karar ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette milyonlar artık geri sayıma geçti. Merakla beklenen kararda ortaya çıkan zam senaryolarını milyonlarca kişi yakından takip ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini belirterek, "Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Akbaşoğlu, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını da duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 15:05 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:33
Asgari ücrette son viraj! Artış ne kadar bekleniyor? Karar ne zaman açıklanacak?

Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi. Yeni asgari ücret için refah payı dahil karar haftasına girilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bir televizyon programında asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam orana ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret için tarih verdi.



Asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini dile getiren Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak.

"ENFLASYONA EZDİRMEDİK EZDİRMEYECEĞİZ"
İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

YÜZDE 50'YE YAKIN BİR ZAM YAPILACAK
Memur ve memur emeklisine yüzde 50 zammı belirleyecek yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM
Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma toplantısı bu hafta içerisinde toplanacak. Rakamlar üzerinden müzakarelerin yapılacağı toplantı sonrası asgari ücret büyük oranda netleşecek.

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan önce Bakan Mehmet Şimşek ile durumu değerlendirecek. Ardından son dokuşu Başkan Erdoğan yapacak. 3. toplantısı sonrası karar toplantısı yapılacak ve yeni asgari ücret duyurulacak. Öte yandan Kabine Toplantısı'nda da asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

İŞSİZE, ANNEYE ZAM
Asgari ücretlilerin maaşlarıyla birlikte kıdem ve ihbar tazminatları, rapor paraları da artacak. Doğum yapanların en düşük iş göremezlik ödeneği yükselirken, yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yaptığı ödeme de zamlanacak. İşsizlik maaşı, stajyer maaşları da güncellenecek.

BU HAFTA NELER OLACAK?
- 3. asgari ücret toplantısı gerçekleşecek
- Hükümet Kabine Toplantısı'nda masadaki rakamlarla beraber refah payını değerlendirecek
- Son dokunuşu Başkan Erdoğan yapacak
- Yeni asgari ücret açıklanacak

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

Asgari ücrette karar açıklaması: 3. toplantı sonrası 1-2 gün içerisinde gerçekleşen bir toplantı. Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam açıklanıyor.

2023 YILININ SON KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının geçtiğimiz hafta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Başkan Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Kabine Toplantısı tarihine dair kesin bir bilgi yer almıyor. Ancak edinilen bilgiye göre 2023 yılının son Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık Çarşamba günü saat 15:30'da yapılması bekleniyor.

TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücret 3. toplantısı tarihi konusunda açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için açıklama yapması bekleniyor.

İLK RAKAM TİSK'TEN GELECEK
Asgari ücret 2. toplantısı sonrası işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten yapılan açıklamada ilk teklifin işveren tarafını temsilen TİSK'ten gelmesi beklendiği açıklandı. TÜRK-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretli çalışanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde bu şekilde çalışılıyor. Kamuoyunu da yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil.

Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek. Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendireceğiz. İşveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam gelmedi."

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR
Aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor. Bu nedenle asgari ücret üzerinde tek zam formülü üzerinde duruluyor.

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.

6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 olarak dikkat çekiyor.

HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKIYOR?
Yeni asgari ücretin tespitinde 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak.

6 aylık enflasyon tahmini
Memur zammı
TÜRK-İş ve TİSK'in rapor ve verileri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmaları

MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK
Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi. Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI DETAYI
Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yüzde 2,5, yüzde 45 zam yapılması durumunda yüzde 7,5 yüzde 50 zam yapılması durumunda ise yüzde 12,5 refah payı söz konusu olacak.

ENFLASYONUN ALTINDA KALMAYACAK

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.

Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI YENİ REKORUNU KIRACAK
Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.

(1 dolar=29,21 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 545 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise bu rakam 585 doları bulacak.

İTO'DAN 3-4 FARKLI ÜCRET TEKLİFİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir" dedi. Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinin de iş dünyasının üzerinde durduğu bir konu olduğunu söyleyen Avdagiç, "Çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesi de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabilir" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
ZAM ORANI - NET ÜCRET - İŞVERENE MALİYETİ
Yüzde 40 - 15.962 TL - 22.066 TL
Yüzde 45 - 16.533 TL - 22.854 TL
Yüzde 50 - 17.103 TL - 23.642 TL

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