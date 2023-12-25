Asgari ücrette son viraj! Artış ne kadar bekleniyor? Karar ne zaman açıklanacak?

YÜZDE 50'YE YAKIN BİR ZAM YAPILACAK Memur ve memur emeklisine yüzde 50 zammı belirleyecek yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

BU HAFTA NELER OLACAK? - 3. asgari ücret toplantısı gerçekleşecek - Hükümet Kabine Toplantısı'nda masadaki rakamlarla beraber refah payını değerlendirecek - Son dokunuşu Başkan Erdoğan yapacak - Yeni asgari ücret açıklanacak

İŞSİZE, ANNEYE ZAM Asgari ücretlilerin maaşlarıyla birlikte kıdem ve ihbar tazminatları, rapor paraları da artacak. Doğum yapanların en düşük iş göremezlik ödeneği yükselirken, yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yaptığı ödeme de zamlanacak. İşsizlik maaşı, stajyer maaşları da güncellenecek.

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan önce Bakan Mehmet Şimşek ile durumu değerlendirecek. Ardından son dokuşu Başkan Erdoğan yapacak. 3. toplantısı sonrası karar toplantısı yapılacak ve yeni asgari ücret duyurulacak. Öte yandan Kabine Toplantısı'nda da asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

Asgari ücrette karar açıklaması: 3. toplantı sonrası 1-2 gün içerisinde gerçekleşen bir toplantı. Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam açıklanıyor.