Asgari ücrette son viraj! Artış ne kadar bekleniyor? Karar ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR
Aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor. Bu nedenle asgari ücret üzerinde tek zam formülü üzerinde duruluyor.
Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.
6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 olarak dikkat çekiyor.
HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKIYOR?
Yeni asgari ücretin tespitinde 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak.
6 aylık enflasyon tahmini
Memur zammı
TÜRK-İş ve TİSK'in rapor ve verileri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmaları
MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK
Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi. Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.
ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI DETAYI
Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yüzde 2,5, yüzde 45 zam yapılması durumunda yüzde 7,5 yüzde 50 zam yapılması durumunda ise yüzde 12,5 refah payı söz konusu olacak.
ENFLASYONUN ALTINDA KALMAYACAK
2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.
Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.
ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI YENİ REKORUNU KIRACAK
Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.
(1 dolar=29,21 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 545 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise bu rakam 585 doları bulacak.
İTO'DAN 3-4 FARKLI ÜCRET TEKLİFİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir" dedi. Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinin de iş dünyasının üzerinde durduğu bir konu olduğunu söyleyen Avdagiç, "Çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesi de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabilir" diye konuştu.