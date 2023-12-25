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15.4 milyon emekli için anons geldi! 26 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar hesaplara geçecek! SSK, BAĞ-KUR tamamı için...

Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da emekliler için en önemli konuların başında maaşlarına yapılacak olan zam oranları geliyor. Bu yıl da merakla beklenen zam oranları, 3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Emeklilerimiz için bu tarih, yeni yılın ilk müjdesi olacak. Öte yandan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, her ay düzenli olarak yapılan maaş ödemelerini Aralık ayının ortalarından itibaren almaya başladı.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 15:05 Güncelleme 25 Aralık 2023, 15:05
15.4 milyon emekli için anons geldi! 26 Aralık’tan 27 Aralık’a kadar hesaplara geçecek! SSK, BAĞ-KUR tamamı için...

2024 yılının Aralık ayı maaş ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ayrı bir öneme sahip. Ödemeler ay ortası başladı. Bu süreçte emekli vatandaşlar, sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenen ödeme takvimine göre hareket ederek maaşlarını zamanında almak için planlarını yapıyor.

SGK Ödeme Tarihleri

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Aralık
Son rakamı 7 olanlar: 18 Aralık
Son rakamı 5 olanlar: 19 Aralık

Son rakamı 3 olanlar: 20 Aralık
Son rakamı 1 olanlar: 21 Aralık
Son rakamı 8 olanlar: 22 Aralık

Son rakamı 6 olanlar: 23 Aralık
Son rakamı 4 olanlar: 24 Aralık
Son rakamı 2 olanlar: 25 Aralık
Son rakamı 0 olanlar: 26 Aralık

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Aralık
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Aralık
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Aralık
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Aralık

Emeklilerin Gözü Kulağı Zam Oranlarında

Yıl sonu yaklaşırken, emeklilerimiz her zamanki gibi maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Her yılın sonunda olduğu gibi, 2024 Aralık ayında da emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, büyük bir merak ve beklenti içinde takip ediliyor. Tüm bu soruların cevabı, 3 Ocak 2024'te netlik kazanacak.

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