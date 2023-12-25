15.4 milyon emekli için anons geldi! 26 Aralık’tan 27 Aralık’a kadar hesaplara geçecek! SSK, BAĞ-KUR tamamı için...

Son rakamı 6 olanlar: 23 Aralık
Son rakamı 4 olanlar: 24 Aralık
Son rakamı 2 olanlar: 25 Aralık
Son rakamı 0 olanlar: 26 Aralık
Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Aralık
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Aralık
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Aralık
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Aralık
Emeklilerin Gözü Kulağı Zam Oranlarında
Yıl sonu yaklaşırken, emeklilerimiz her zamanki gibi maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Her yılın sonunda olduğu gibi, 2024 Aralık ayında da emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, büyük bir merak ve beklenti içinde takip ediliyor. Tüm bu soruların cevabı, 3 Ocak 2024'te netlik kazanacak.