15.4 milyon emekli için anons geldi! 26 Aralık’tan 27 Aralık’a kadar hesaplara geçecek! SSK, BAĞ-KUR tamamı için...

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Aralık Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Aralık Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Aralık Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Aralık

Emeklilerin Gözü Kulağı Zam Oranlarında

Yıl sonu yaklaşırken, emeklilerimiz her zamanki gibi maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Her yılın sonunda olduğu gibi, 2024 Aralık ayında da emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, büyük bir merak ve beklenti içinde takip ediliyor. Tüm bu soruların cevabı, 3 Ocak 2024'te netlik kazanacak.