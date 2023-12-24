SGK prim borcu olanlar dikkat! Eksik prim için 7 gün müjdesi verildi! Staj borçlanması için 720 gün avantajı...

Pek çok vatandaş, borçlanmalarını bir an önce gerçekleştirebilmek adına Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvuruda bulunuyor. Bu talepler nedeniyle SGK'da mesai yoğunlaşırken 31 Aralık tarihini kritik olarak değerlendiriyor.
Pek çok vatandaş, borçlanmalarını bir an önce gerçekleştirebilmek adına Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvuruda bulunuyor. Bu talepler nedeniyle SGK'da mesai yoğunlaşırken 31 Aralık tarihini kritik olarak değerlendiriyor.
Bülbül, doğum ve askerlik borçlanmalarında geçerli olan günlük borçlanma tutarının şu anda 143,08 TL olduğunu belirtiyor. Ancak asgari ücrete yapılacak olası %40'lık zamla birlikte bu tutarın günlük 200,5 TL'ye çıkabileceğini ifade ediyor. %50'lik artış durumunda ise bir günlük borçlanma bedelinin 215 TL olacağını vurguluyor. Bu durum, bir doğum için 51 bin TL, iki doğum için 103 bin TL'yi bulan bir borçlanma tutarına işaret ediyor.
Doğum Borçlanması Yapacak Anneler İçin Önemli Uyarılar
Tek çocuk için en fazla 720 gün borçlanma yapılabiliyor. Bu durumda, 720 günlük doğum borçlanması için şu an ödenen 103 bin 17 lira, asgari ücrete %40 artış yapılması durumunda 144 bin 36 liraya, %50 artış durumunda ise 154 bin 800 liraya çıkacak. Bu nedenle, artıştan etkilenmek istemeyen annelerin bir an önce borçlanma taleplerini iletmeleri ve tutarı ödemeleri öneriliyor.
Sigorta Primlerinde Beklenen Yükseliş
Asgari ücrete yapılacak zam, isteğe bağlı sigorta primlerini de etkileyecek. Şu anda en düşük 4 bin 292 lira olan aylık prim ödeme tutarı, asgari ücrete %40 artış yapılması durumunda 6 bin 8 liraya, %50 artış durumunda ise 6 bin 438 liraya çıkacak.
Asgari Ücrete Yapılacak Zamda 3 Senaryo
Asgari ücrete yapılacak zam olasılıklarında öne çıkan 3 ihtimal şu şekilde:
Yüzde 40 artış ile – 15.962 TL (İşverene maliyeti: 22.066 TL)
Yüzde 45 artış ile – 16.533 TL (İşverene maliyeti: 22.854 TL)
Yüzde 50 artış ile – 17.103 TL (İşverene maliyeti: 23.642 TL)
Bu senaryolar, işverenlerin maliyetlerini de göz önüne seriyor.
Sonuç olarak; 31 Aralık tarihi, borçlanma taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için kritik bir öneme sahip. Asgari ücrete yapılacak zamın yansımalarını önceden değerlendirmek ve gerekli adımları atmak, mali durumu etkilenmek istemeyenler için önem arz ediyor.