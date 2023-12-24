SGK prim borcu olanlar dikkat! Eksik prim için 7 gün müjdesi verildi! Staj borçlanması için 720 gün avantajı...

Pek çok vatandaş, borçlanmalarını bir an önce gerçekleştirebilmek adına Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvuruda bulunuyor. Bu talepler nedeniyle SGK'da mesai yoğunlaşırken 31 Aralık tarihini kritik olarak değerlendiriyor.

Bülbül, doğum ve askerlik borçlanmalarında geçerli olan günlük borçlanma tutarının şu anda 143,08 TL olduğunu belirtiyor. Ancak asgari ücrete yapılacak olası %40'lık zamla birlikte bu tutarın günlük 200,5 TL'ye çıkabileceğini ifade ediyor. %50'lik artış durumunda ise bir günlük borçlanma bedelinin 215 TL olacağını vurguluyor. Bu durum, bir doğum için 51 bin TL, iki doğum için 103 bin TL'yi bulan bir borçlanma tutarına işaret ediyor.