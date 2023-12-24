Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2023 son 6 aylık enflasyon ne kadar?





2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06'sının beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 51,47'sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 17,65'inin beklentilerinin yüzde 44,00 – 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerideğerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13'ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44'ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anketdöneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıcari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarakgerçekleşmiştir.

KASIM ENFLASYON ORANI TÜİK verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,36'dan yüzde 61,98 seviyesine yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise Kasım ayında TÜFE aylık bazda yüzde 5,58 arttı, yıllık bazda artış ise yüzde 129,27 oldu.