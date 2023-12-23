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Yastık altında bu altını olan yaşadı! Duyan kuyumculara koşuyor! 1 tanesine tam 65.164,84 TL ödüyorlar

2023 yılı, altın piyasasında önemli hareketlilikler ve değer kazançlarıyla öne çıkan bir yıl olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi ve yatırımcıların kazanç sağlamasına olanak tanıması, kuyumcu dünyasını da canlandırdı. Fiziki altına olan talebin artış göstermesi, özellikle kuyumcu esnafı arasında bu kıymetli metali temin etme konusunda zorluklar yaratıyor. Altın fiyatlarının inişli çıkışlı seyrini takip eden yatırımcılar, kuyumcuların sunduğu fırsatları değerlendirirken, özellikle Beşli Altın gibi özel ürünler üzerinde yoğunlaşıyorlar.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 23 Aralık 2023, 09:50
Yastık altında bu altını olan yaşadı! Duyan kuyumculara koşuyor! 1 tanesine tam 65.164,84 TL ödüyorlar

Kapalı Çarşı Beşli Altın, son dönemde kuyumcular ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu altın türünün temini konusunda yaşanan sıkıntılar, onun değerini daha da artırıyor. Kuyumcuların bu altın türüne yönelik artan talebi, piyasadaki altın dinamiklerini de etkiliyor.

Altın Fiyatlarının 2023 Yılı Seyri

Yıl boyunca altın fiyatları dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçti. Özellikle ons altın fiyatlarının 2022 dolar seviyesinde seyretmesi ve yatay bir eğilim göstermesi, piyasalarda belirgin bir etki yaratıyor. Uzmanlar, ons altının 2000 dolar altına, 1995 dolara kadar gerileme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Bu durum, yatırımcılar ve kuyumcular için önemli bir takip noktası oluşturuyor.

Kuyumcular ve Fiziki Altın Talebi

Kuyumcular, artan fiziki altın talebi nedeniyle temin konusunda zorluklar yaşıyor. Bu durum, özellikle Kapalı Çarşı Beşli Altını kıymetli kılan bir faktör olarak öne çıkıyor. Kuyumcular, yastık altında bu altını biriktiren kişilere yönelik son tekliflerini açıkladı. Bu teklifler, piyasadaki fiziki altın talebini karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

2023 Yıl Sonu Altın Tahminleri

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılı için önemli tahminlerde bulunuyor. Memiş'e göre, gram altın fiyatlarının 1950 - 1958 lira aralığında seyretmesi bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde gram altının 2150 liraya, devamında 2250 liraya, yılın ortalarında 2500 liraya ve yılın üçüncü çeyreğinde 2700 lira seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu tahminler, altın yatırımcıları için önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.

Güncel Altın Fiyatları ve Piyasa Değerlendirmesi

2023 yılında altın piyasası, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için merak konusu olmaya devam ediyor.

1. ALTIN (TL/GR)

  • Alış: 1.908,14 TL
  • Satış: 1.908,42 TL
  • Değişim: %0,35

2. 22 Ayar Bilezik

  • Alış: 1.795,05 TL
  • Satış: 1.807,00 TL
  • Değişim: %-0,13

3. Altın (ONS)

  • Alış: 2.036,34 $
  • Satış: 2.036,67 $
  • Değişim: %0,34

4. Altın ($/kg)

  • Alış: 65.122,00 $
  • Satış: 65.133,00 $
  • Değişim: %0,27

5. Altın (Euro/kg)

  • Alış: 71.523,00 €
  • Satış: 71.535,00 €
  • Değişim: %0,27

6. Cumhuriyet Altını

  • Alış: 12.772,00 TL
  • Satış: 12.899,00 TL
  • Değişim: %0,30

7. Yarım Altın

  • Alış: 6.386,00 TL
  • Satış: 6.476,00 TL
  • Değişim: %0,29

8. Çeyrek Altın

  • Alış: 3.203,00 TL
  • Satış: 3.237,00 TL
  • Değişim: %0,28

9. Reşat Altını

  • Alış: 12.804,47 TL
  • Satış: 12.931,95 TL
  • Değişim: %0,56

10. Kulplu Reşat Altını

  • Alış: 12.806,69 TL
  • Satış: 12.934,20 TL
  • Değişim: %0,58

11. 22 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.791,63 TL
  • Satış: 1.893,48 TL
  • Değişim: %0,29

12. 18 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.392,94 TL
  • Satış: 1.393,14 TL
  • Değişim: %0,35

13. 14 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.043,77 TL
  • Satış: 1.415,28 TL
  • Değişim: %0,27

14. Kapalicarsi Ziynet 2.5

  • Alış: 31.570,18 TL
  • Satış: 32.064,24 TL
  • Değişim: %-0,12

15. Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Alış: 63.929,61 TL
  • Satış: 65.155,17 TL
  • Değişim: %-0,12

16. Gremse Altın

  • Alış: 31.570,18 TL
  • Satış: 32.281,42 TL
  • Değişim: %-0,12

17. Ata Altın

  • Alış: 13.022,70 TL
  • Satış: 13.346,94 TL
  • Değişim: %-0,12

18. Tam Altın

  • Alış: 12.628,07 TL
  • Satış: 12.873,08 TL
  • Değişim: %-0,12

19. Külçe Altın ($)

  • Alış: 67.420,00 $
  • Satış: 67.440,00 $
  • Değişim: %-0,01

20. Has Altın

  • Alış: 1.898,60 TL
  • Satış: 1.898,87 TL
  • Değişim: %0,35

Canlı Altın Fiyatları

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