Yastık altında bu altını olan yaşadı! Duyan kuyumculara koşuyor! 1 tanesine tam 65.164,84 TL ödüyorlar

2023 Yıl Sonu Altın Tahminleri
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılı için önemli tahminlerde bulunuyor. Memiş'e göre, gram altın fiyatlarının 1950 - 1958 lira aralığında seyretmesi bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde gram altının 2150 liraya, devamında 2250 liraya, yılın ortalarında 2500 liraya ve yılın üçüncü çeyreğinde 2700 lira seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu tahminler, altın yatırımcıları için önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.
Güncel Altın Fiyatları ve Piyasa Değerlendirmesi
2023 yılında altın piyasası, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için merak konusu olmaya devam ediyor.
1. ALTIN (TL/GR)
- Alış: 1.908,14 TL
- Satış: 1.908,42 TL
- Değişim: %0,35
2. 22 Ayar Bilezik
- Alış: 1.795,05 TL
- Satış: 1.807,00 TL
- Değişim: %-0,13
3. Altın (ONS)
- Alış: 2.036,34 $
- Satış: 2.036,67 $
- Değişim: %0,34