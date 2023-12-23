TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar! Hemen başvuran 20.000 TL’sini ATM’den çekecek

Akbank, mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olmanızı öneriyor ve %0 faizli taksitli avans fırsatını kaçırmamanızı vurguluyor. Bu kampanya ile 20.000 TL'ye kadar avans alabilirsiniz. İşte bu fırsatın detayları:

Yapı Kredi, mobil uygulama kullanıcılarına özel bir fırsat sunuyor. Mobilden Yapı Kredili ve Chippin'li olanlar, %0 faizli 20.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanından yararlanabilirler. Ayrıca Yapı Kredi'nin sunduğu Worldpuan fırsatı ile yıllık 24.000 TL'ye varan puan kazanabilirsiniz.

TC Kimlik kartı sahipleri için sunulan bu kampanya, son hanesi çift sayı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, ilgili bankaların şartlarını ve faiz oranlarını dikkatlice incelemelidirler. Bu fırsatları kaçırmamak adına kampanyaya katılmak için gerekli başvuruları yapabilirler. Bankaların sunduğu özel avantajlar ile finansal ihtiyaçlarını daha kolay ve uygun bir şekilde karşılayabilirler. Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.