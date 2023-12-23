TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar! Hemen başvuran 20.000 TL’sini ATM’den çekecek

TC Kimlik kartı sahipleri için bu özel kampanyadan faydalanabilmek için TC Kimlik numarasının son hanesinin çift sayı olması gerekmektedir. Son hanesi çift sayı olan vatandaşlar, kampanyaya başvuru yapabilirler. Başvuru yapan ve kampanyaya dahil olan vatandaşlara 20.000 TL ödeme yapılacaktır. Bu ödeme, başvuru yapılmasının ardından anında hesaplara yatırılacaktır.
Bu kampanya, özel bankalar tarafından duyurulmuş ve desteklenmektedir. Bankalar, %0 faizli nakit avans imkanı sunarak vatandaşların kampanyadan daha fazla yararlanmalarını sağlamaktadır. Kampanya, çeşitli bankalar tarafından sunulmaktadır. Örneğin, Akbank ve Yapı Kredi gibi bankalar, %0 faizli taksitli nakit avans fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ilgili bankalara başvuru yapabilirler.
Bankalar, aynı zamanda %0 faizli ihtiyaç kredisi fırsatları da sunmaktadır. Bu kredi seçenekleri ile vatandaşlar ihtiyaçlarına uygun kredi tutarlarını ve vade seçeneklerini değerlendirebilirler.