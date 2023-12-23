Her ay takır takır ödeniyor! Kronik hastalığı olanlara sosyal yardım müjdesi

Devletin kronik hastalara yönelik bu yardım programı, toplumun en hassas kesimlerinden birine yönelik önemli bir sosyal güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Kronik hastalık yardımı, hastaların hem mali hem de psiko-sosyal açıdan desteklenmesine olanak tanıyor. Başvuru sürecinin kolaylaştırılması ve hastalık bilgilerinin otomatik olarak sistemden alınması, yardımın daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Bu yardım, kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler için hayati bir öneme sahip ve toplumun genel refah düzeyine katkı sağlıyor.