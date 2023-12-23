Gram başı yanınıza para kalsın: Gram altının en ucuza alınacağı yeri duyurdu

Fiziki Altın Fiziki altın alımları, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunar. Fiziki altın, yatırımcının elinde fiziksel olarak bulunan ve istediği zaman kullanabileceği bir varlık olarak kabul edilir. Bankalarda saklanan altınlar ise genellikle fiziki altına dönüştürülemez. Ayrıca, bankalarda saklanan altınlar vergi ve stopaj gibi durumlarda etkilenebilir. Özellikle vergi oranlarının artması durumunda, bankada bulunan altın yatırımı daha fazla maliyet getirebilir. Bu nedenle birçok ekonomist, altın yatırımı yaparken fiziki altını tercih etmenin daha mantıklı olduğunu savunur.

Altın Alımı için İdeal Yer: Kapalıçarşı Altın Piyasası Altın yatırımı yapmak isteyenler için en kazançlı yol nedir? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alımı konusunda önemli bir öneride bulunuyor. Memiş'e göre, altın alırken Kapalıçarşı Altın Piyasası en mantıklı tercihlerden biridir. Eğer elinizde 100 bin TL gibi bir miktar var ve bu parayı altına yatırmayı düşünüyorsanız, doğru alım yapmak çok önemlidir. İslam Memiş, "Eğer altın alacaksanız ve bunu uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüyorsanız, bankadan altın almak riskli olabilir" diyor. Bankalardaki makas farkı nedeniyle uzun vadeli yatırımlarda zarar edebilirsiniz.

Ancak Kapalıçarşı Altın Piyasası'ndan fiziki olarak altın alırsanız, makas aralığı çok daha düşük olacaktır. Bu da zararınızın minimumda kalmasını sağlar. Ayrıca, uzun vadeli düşünüyorsanız altın fiyatının artacağını göz önünde bulundurarak, bu yatırımın kazançlı olabileceğini unutmamak önemlidir. Altın yatırımı yaparken dikkatli olmak ve en uygun seçeneği bulmak, yatırımcılar için büyük önem taşır. Bankalardan altın alımı yaparken makas farkı gibi maliyetleri göz önünde bulundurmalı ve fiziki altın alımını düşünmelisiniz. İslam Memiş'in önerdiği gibi, Kapalıçarşı Altın Piyasası, altın yatırımı için ideal bir seçenek olabilir.

Altın fiyatları günlük olarak değişebilir ve yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır. İşte 23 Aralık 2023 tarihli bazı altın fiyatları: GRAM ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023 Alış fiyatı: 1.976,23 lira

Satış fiyatı: 2.008,62 lira ÇEYREK ALTIN FİYATI 23 ARALIK 2023 Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.229 lira

Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.277 lira

Eski çeyrek alış fiyatı: 3.219 lira

Eski çeyrek satış fiyatı: 3.267 lira