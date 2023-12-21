BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 21 Aralık 2023 Perşembe Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul yorumlar…

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 7.657,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,81 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.657,03 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 artarken, holding endeksi yüzde 0,01 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.662,85 puandan tamamladı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.