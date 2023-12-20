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Kıyıda köşede, yastık altında parası olan Kapalıçarşı'ya ve kuyumculara gidiyor! İşte 2024 gram altın tahmini

Amerika Merkez Bankası FED'in açıklamalarının ardından başlayan dolar kuru dalgalanmaları, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Özellikle yıl sonu kar satışı baskısı altında gerileyen altın fiyatları, tekrar yükselişe geçti. Bu durum, 2024 ve 2025 yılları için gram altın tahminlerini gündeme getirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar, 2024 yılı için gram altın tahminlerini merak konusu yapmıştır.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 12:09 Güncelleme 20 Aralık 2023, 12:09
Kıyıda köşede, yastık altında parası olan Kapalıçarşı’ya ve kuyumculara gidiyor! İşte 2024 gram altın tahmini

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler yapan İslam Memiş, 2024 yılı için gram altının 2500 - 2700 TL aralığında olabileceğini öngörmüştür. Memiş, yıl sonunda gram altın fiyatlarının 1950 - 2000 TL aralığında olmasını beklediğini belirtmiş ve 2000 TL altındaki rakamların alım fırsatı sunacağını ifade etmiştir.

Bankadan Mı Yoksa Kuyumcudan Mı Altın Almak Daha Karlı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alımı konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak, Kapalıçarşı'nın bu alımda daha mantıklı bir seçenek olduğunu vurguladı. Memiş, "Elinize geçen bir miktar parayı tasarruf amacıyla altına yatırmayı planlıyorsunuz. Diyelim ki, 1 yıl boyunca bu altını tutmayı düşünüyorsunuz. Ancak bankadan altın almak yerine Kapalıçarşı'dan almanız, olası bir ihtiyaç durumunda satış yaparken zarar etmemenizi sağlayacaktır. Çünkü Kapalıçarşı'da alım-satım makası çok daha düşüktür" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kuyumcu esnafıları da da altın ithalatı ve vergilendirme üzerine önemli bilgiler verdi. "Altın ithalatının yasak olması ve üzerindeki vergilendirme, altın fiyatlarını etkiliyor. Örneğin, gram altının fiyatı şu an 1960 lira civarında seyrediyor ama olması gereken fiyat 1894 lira. Bankalar genellikle yüksek fiyattan satış yapar ve düşük fiyattan alır.

Bunun sebebi, bankanın altınınızı koruması ve aynı zamanda bu altınla para kazanmasıdır. Altını fiziki olarak almak ve saklamak en iyi yöntemdir. Eğer saklama imkanınız yoksa, bankadan kasa kiralamak da bir alternatif olabilir" dedi ve 2024 yılının ilk çeyreğinde altın fiyatlarında yükseliş beklentisi olduğunu, gram altının 2600 lira seviyelerine çıkabileceğini belirtti.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Haftanın üçüncü iş gününde altın fiyatları yükselişle başladı. Ons altın, günü 2041 dolar seviyesinden açtı. Altın almayı planlayan yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını dikkatle takip ediyorlar. "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç lira?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" gibi sorular, yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Güvenli yatırım aracı olarak görülen altına olan talep, her geçen gün artış gösteriyor. Yıl sonuna doğru ilerlerken, yatırımcılar altın alımına devam ediyorlar. Peki, 20 Aralık 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altının güncel fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Aralık 2023 tarihli canlı altın fiyatları:

20 Aralık 2023 Tarihli Altın Fiyatları

  • Gram Altın:

    • Alış Fiyatı: 1.956,81 lira
    • Satış Fiyatı: 1.984,20 lira

  • Çeyrek Altın:

    • Yeni Çeyrek Alış: 3.196 lira
    • Yeni Çeyrek Satış: 3.240 lira
    • Eski Çeyrek Alış: 3.186 lira
    • Eski Çeyrek Satış: 3.230 lira

  • Yarım Altın:

    • Yeni Yarım Alış: 6.372 lira
    • Yeni Yarım Satış: 6.481 lira
    • Eski Yarım Alış: 6.441 lira
    • Eski Yarım Satış: 6.353 lira

  • Tam Altın:

    • Yeni Tam Alış: 12,745 lira
    • Yeni Tam Satış: 12.907 lira
    • Eski Tam Alış: 12.744 lira
    • Eski Tam Satış: 12.881 lira

  • Ata Altın:

    • Yeni Ata Altın Alış: 13,128 lira
    • Yeni Ata Altın Satış: 13,248 lira
    • Eski Ata Altın Alış: 13,118 lira
    • Eski Ata Altın Satış: 13,238 lira

  • Ata Beşli Altın:

    • Yeni Ata Beşli Alış: 65,391 lira
    • Yeni Ata Beşli Satış: 66,144 lira
    • Eski Ata Beşli Alış: 65,302 lira
    • Eski Ata Beşli Satış: 66,048 lira

  • Gremse Altın:

    • Yeni Gremse Alış: 31.766 lira
    • Yeni Gremse Satış: 32.187 lira
    • Eski Gremse Alış: 31,666 lira
    • Eski Gremse Satış: 32,108 lira

Canlı Altın Fiyatları

Önemli Not: Bu haberde yer alan bilgiler, İslam Memiş'in açıklamalarından derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgiler, piyasa gelişmelerine dair genel bir bakış açısı sunmakta olup, kesin yatırım önerileri içermemektedir.

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