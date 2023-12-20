Kıyıda köşede, yastık altında parası olan Kapalıçarşı’ya ve kuyumculara gidiyor! İşte 2024 gram altın tahmini

Bankadan Mı Yoksa Kuyumcudan Mı Altın Almak Daha Karlı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alımı konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak, Kapalıçarşı'nın bu alımda daha mantıklı bir seçenek olduğunu vurguladı. Memiş, "Elinize geçen bir miktar parayı tasarruf amacıyla altına yatırmayı planlıyorsunuz. Diyelim ki, 1 yıl boyunca bu altını tutmayı düşünüyorsunuz. Ancak bankadan altın almak yerine Kapalıçarşı'dan almanız, olası bir ihtiyaç durumunda satış yaparken zarar etmemenizi sağlayacaktır. Çünkü Kapalıçarşı'da alım-satım makası çok daha düşüktür" şeklinde konuştu.