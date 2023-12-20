Kıyıda köşede, yastık altında parası olan Kapalıçarşı’ya ve kuyumculara gidiyor! İşte 2024 gram altın tahmini

Bunun sebebi, bankanın altınınızı koruması ve aynı zamanda bu altınla para kazanmasıdır. Altını fiziki olarak almak ve saklamak en iyi yöntemdir. Eğer saklama imkanınız yoksa, bankadan kasa kiralamak da bir alternatif olabilir" dedi ve 2024 yılının ilk çeyreğinde altın fiyatlarında yükseliş beklentisi olduğunu, gram altının 2600 lira seviyelerine çıkabileceğini belirtti.
Altın Fiyatlarında Güncel Durum
Haftanın üçüncü iş gününde altın fiyatları yükselişle başladı. Ons altın, günü 2041 dolar seviyesinden açtı. Altın almayı planlayan yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını dikkatle takip ediyorlar. "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç lira?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" gibi sorular, yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
Güvenli yatırım aracı olarak görülen altına olan talep, her geçen gün artış gösteriyor. Yıl sonuna doğru ilerlerken, yatırımcılar altın alımına devam ediyorlar. Peki, 20 Aralık 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altının güncel fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Aralık 2023 tarihli canlı altın fiyatları:
20 Aralık 2023 Tarihli Altın Fiyatları
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Gram Altın:
- Alış Fiyatı: 1.956,81 lira
- Satış Fiyatı: 1.984,20 lira
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Çeyrek Altın:
- Yeni Çeyrek Alış: 3.196 lira
- Yeni Çeyrek Satış: 3.240 lira
- Eski Çeyrek Alış: 3.186 lira
- Eski Çeyrek Satış: 3.230 lira
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Ata Beşli Altın:
- Yeni Ata Beşli Alış: 65,391 lira
- Yeni Ata Beşli Satış: 66,144 lira
- Eski Ata Beşli Alış: 65,302 lira
- Eski Ata Beşli Satış: 66,048 lira
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Gremse Altın:
- Yeni Gremse Alış: 31.766 lira
- Yeni Gremse Satış: 32.187 lira
- Eski Gremse Alış: 31,666 lira
- Eski Gremse Satış: 32,108 lira
Canlı Altın Fiyatları
Önemli Not: Bu haberde yer alan bilgiler, İslam Memiş'in açıklamalarından derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgiler, piyasa gelişmelerine dair genel bir bakış açısı sunmakta olup, kesin yatırım önerileri içermemektedir.