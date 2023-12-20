İslam Memiş altın için beklenen tarihi açıkladı: Nihayet o gün geldi! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

2023 yılı, altın yatırımcıları için oldukça kazançlı geçti. Yıl boyunca altın fiyatlarındaki artış trendi, yatırımcılara yüksek getiriler sağladı. Yılın kalan günlerinde de bu kazançların artması bekleniyor. Yatırımcılar, bundan sonraki süreçte nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyorlar.

Gram Altın Yatırımcıları İçin 2023 Kazançları İslam Memiş, 2023 yılında gram altın fiyatlarının performansını değerlendirdi. Yılın başında 1.15 TL seviyesinde olan gram altın, yıl içinde 1.977 TL'ye kadar yükseldi ve en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Şu anki fiyatı 1.953 TL olan gram altın için, 2.000 TL seviyesine doğru bir ilerleme beklentisi var.