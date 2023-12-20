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İslam Memiş altın için beklenen tarihi açıkladı: Nihayet o gün geldi! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik stratejik tavsiyelerde bulundu.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 13:19 Güncelleme 20 Aralık 2023, 13:19
İslam Memiş altın için beklenen tarihi açıkladı: Nihayet o gün geldi! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

2023 yılı, altın yatırımcıları için oldukça kazançlı geçti. Yıl boyunca altın fiyatlarındaki artış trendi, yatırımcılara yüksek getiriler sağladı. Yılın kalan günlerinde de bu kazançların artması bekleniyor. Yatırımcılar, bundan sonraki süreçte nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyorlar.

Gram Altın Yatırımcıları İçin 2023 Kazançları

İslam Memiş, 2023 yılında gram altın fiyatlarının performansını değerlendirdi. Yılın başında 1.15 TL seviyesinde olan gram altın, yıl içinde 1.977 TL'ye kadar yükseldi ve en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Şu anki fiyatı 1.953 TL olan gram altın için, 2.000 TL seviyesine doğru bir ilerleme beklentisi var.

2024 Yılı İçin Gram Altın Beklentileri

2024 yılı için gram altınla ilgili beklentilerini paylaşan İslam Memiş, yatırımcılarına temkinli olmalarını öneriyor. 2024 yılında gram altının her ay yeni rekorlar kırmasını beklediğini belirten Memiş, 2.700 TL'lik bir fiyat beklentisi içinde olduğunu ifade ediyor. Gram altında 2.000 TL altındaki tüm fiyatlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Altın Yatırımcılarına Tavsiyeler

Memiş, altın yatırımı yapacak olanlara sabırlı olmalarını ve ayaklarını sağlam basan bir yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Elinde altın olan yatırımcılara, acil ihtiyaçları olmadıkça satış yapmamalarını tavsiye ediyor. İmkan varsa, altın alımına devam edilmesi ve fiyat yükselişlerinin beklenmesi öneriliyor.

İşte güncel altın fiyatlarına dair detaylı bir bakış:

  • Gram Altın:

    • Alış: 1.910,17 TL
    • Satış: 1.910,46 TL
    • Değişim: %0,10 (12:56)

  • 22 Ayar Bilezik:

    • Alış: 1.793,83 TL
    • Satış: 1.807,48 TL
    • Değişim: %0,14 (12:56)

  • Altın (ONS):

    • Fiyat: 2.039,18 - 2.039,47 $
    • Değişim: %-0,04 (13:11)

  • Altın ($/kg):

    • Alış: 65.260,00 $
    • Satış: 65.269,00 $
    • Değişim: %-0,01 (12:56)

  • Altın (Euro/kg):

    • Alış: 71.602,00 €
    • Satış: 71.612,00 €
    • Değişim: %-0,01 (12:56)

  • Cumhuriyet Altını:

    • Alış: 12.773,00 TL
    • Satış: 12.895,00 TL
    • Değişim: %-0,02 (12:56)

  • Yarım Altın:

    • Alış: 6.386,00 TL
    • Satış: 6.473,00 TL
    • Değişim: %-0,03 (12:56)

  • Çeyrek Altın:

    • Alış: 3.202,00 TL
    • Satış: 3.236,00 TL
    • Değişim: %-0,03 (12:50)

  • Reşat Altını:

    • Alış: 12.805,47 TL
    • Satış: 12.927,95 TL
    • Değişim: %0,24 (12:56)

  • Kulplu Reşat Altını:

    • Alış: 12.807,69 TL
    • Satış: 12.930,20 TL
    • Değişim: %0,26 (12:56)

  • 22 Ayar Altın TL/Gr:

    • Alış: 1.791,50 TL
    • Satış: 1.892,72 TL
    • Değişim: %-0,02 (12:56)

  • 18 Ayar Altın TL/Gr:

    • Alış: 1.394,43 TL
    • Satış: 1.394,63 TL
    • Değişim: %0,10 (12:56)

  • 14 Ayar Altın TL/Gr:

    • Alış: 1.043,74 TL
    • Satış: 1.414,82 TL
    • Değişim: %-0,02 (12:56)

  • Kapalicarsi Ziynet 2.5:

    • Alış: 31.555,39 TL
    • Satış: 32.049,23 TL
    • Değişim: %0,44 (12:44)

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın:

    • Alış: 63.899,67 TL
    • Satış: 65.124,68 TL
    • Değişim: %0,44 (12:44)

  • Gremse Altın:

    • Alış: 31.555,39 TL
    • Satış: 32.266,32 TL
    • Değişim: %0,44 (12:44)

  • Ata Altın:

    • Alış: 13.016,60 TL
    • Satış: 13.340,69 TL
    • Değişim: %0,44 (12:44)

  • Tam Altın:

    • Alış: 12.622,16 TL
    • Satış: 12.867,06 TL
    • Değişim: %0,44 (12:44)

  • Külçe Altın ($):

    • Alış: 67.400,00 $
    • Satış: 67.420,00 $
    • Değişim: %0,39 (12:56)

  • Has Altın:

    • Alış: 1.900,78 TL
    • Satış: 1.901,06 TL
    • Değişim: %0,11 (12:56)

  • Hamit Altın:

    • Alış: 12.805,47 TL
    • Satış: 12.927,95 TL
    • Değişim: %0,24 (12:56)

Canlı Altın Fiyatları

Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler, kesin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. İslam Memiş'in görüşleri, genel piyasa değerlendirmesi ve öngörülerine dayanmaktadır. Yatırımcıların kararlarını kendi finansal durumları ve risk tercihleri doğrultusunda vermesi önemlidir.

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