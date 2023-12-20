Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı? En masrafsız altın alma yöntemi! Eğer yatırım içinse...

Geçtiğimiz aylarda altın ile ilgili açıklamalarda bulunan Memiş, altın alımında dikkat çeken bir seçenek olarak sertifikalı altın alım satım işlemlerini öne çıkardı. Peki, altın nasıl alınmalı işte detaylar...

Komisyon ödeme gibi ek masrafların olmadığını belirten İslam Memiş, ayrıca sertifikalı altının stopaj avantajı, kolay saklanabilirlik ve kullanıcı dostu özellikleri ile tercih edilebilir olduğunu ifade etti.