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Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı? En masrafsız altın alma yöntemi! Eğer yatırım içinse...

Altın alacak birçok kişi en mantıklı satın alma yönemi için sık sık araştırmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik dikkat çekici uyarılarda bulundu. Memiş, ekonomik dalgalanmaların etkisi altında altına yatırım yapanların, altınlarını güvenilir kaynaklardan temin etmeleri gerektiğini vurguladı. Peki, altın kuyumcudan mı bankadan mı alınmalı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 22:46 Güncelleme 20 Aralık 2023, 22:46
Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı? En masrafsız altın alma yöntemi! Eğer yatırım içinse...

Geçtiğimiz aylarda altın ile ilgili açıklamalarda bulunan Memiş, altın alımında dikkat çeken bir seçenek olarak sertifikalı altın alım satım işlemlerini öne çıkardı. Peki, altın nasıl alınmalı işte detaylar...

Komisyon ödeme gibi ek masrafların olmadığını belirten İslam Memiş, ayrıca sertifikalı altının stopaj avantajı, kolay saklanabilirlik ve kullanıcı dostu özellikleri ile tercih edilebilir olduğunu ifade etti.

ALTIN BANKADAN MI ALINMALI KUYUMCUDAN MI?

Saf altının madenden çıkarıldığında daha uygun fiyatla temin edilebileceğini belirten Memiş, bu durumu kilo ile alım yapmayı gerektirebileceği konusunda uyardı.

Ayrıca, som altını satın aldıktan sonra kuyumcularla anlaşarak işleyebileceğinizi ve kar elde edebileceğinizi ekledi.

İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem ve internet e-ticaret siteleri gibi yerlerden toptan altın almanın, miktarına bağlı olarak indirimli fiyatlar sağlayabileceğini belirtti.

Memiş, hurda altının diğer türlerden daha uygun fiyatla satın alınabileceğini ve henüz işlenmemiş olmasından kaynaklandığını belirtti. Vatandaşların kuyumculara sattıkları hurda altınların, atölyelerde yeniden işlenerek kullanılabileceğini ifade etti.

Son olarak, altın alımında banka mı yoksa kuyumcu mu tercih edilmeli sorusuna cevap veren Memiş, uzun vadeli yatırım düşünülüyorsa kuyumcunun, alım satım yapılacaksa bankanın daha karlı olabileceğini belirtti.

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