TOKİ çıkmayanlara 2+1, 3+1 müstakil daire imkanı! Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli’nde satılık arsa ilanları! 28 Aralık son tarih!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanındaki hizmetlerine bir yenisini ekliyor. TOKİ, 24 ildeki 231 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı, bu da vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte detaylar...

24 İLDE TOKİ ARSA SATIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 Aralık 2023 tarihinde 24 ildeki 231 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Toplam değeri 4.683.119.547 TL olan bu arsalar, Adana'dan Van'a kadar birçok ilde konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız alanları kapsıyor.