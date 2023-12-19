Pivot Door İstanbul ve Pivotist Kapı Sistemleri, global pazarın yeni gözdesi

İstanbul merkezli Pivot Door, Türkiye'nin milli firmalarından biri olarak sektördeki liderliğini sürdürüyor. Yıllar süren deneyim ve inovasyon yaklaşımını bir araya getiren firma, Pivotist markası ile kapı üretiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, "Bu önemli adımın sektördeki yankıları oldukça büyük. Pivot Door'un Pivotist markası, Türk kapı sektörünü global arenada daha da güçlendirecek." dedi.

Pivotist: İnovasyon, Güvenlik ve Modern Tasarımlarla Tanışın

Pivotist markası, Pivot Door'un uzun yıllara dayanan tecrübesini ve sektördeki lider konumunu yansıtan bir kapı markası olarak karşımıza çıkıyor. Modern tasarımları, artırılmış güvenlik önlemleri ve benzersiz işlevselliği ile Pivotist kapıları, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Bu yeni marka, Türkiye'nin kapı üretimi sektörünü global pazarda daha da güçlü bir şekilde temsil edecek.

Mustafa Arslan: "Pivotist, Türk Kapı Sektörüne Güç Katacak"

Pivot Door İstanbul CEO'su Mustafa Arslan, yeni markanın sektöre olan katkısını şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'nin milli bir firma olarak, inovasyon ve kaliteye her zaman büyük önem verdik. Pivotist markası ile bu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu birleşme, Türk kapı sektörünü uluslararası alanda daha fazla temsil etme şansı sunacak. Aynı zamanda, Türk ekonomisine ve istihdama önemli bir katkı sağlayacak."

Küresel Arenada Türk Kapı Sektörünün Gücü: Pivot Door ve Pivotist

Pivot Door İstanbul ve Pivotist Kapı Sistemleri, Türk kapı sektörünü küresel arenada temsil etme hedefiyle bir araya geldi. Bu güçlü birliktelik, sektöre yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor. Türkiye'nin milli bir firma olarak yeni bir marka oluşturan Pivot Door, global pazarda daha fazla söz sahibi olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.

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