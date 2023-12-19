Donna Rara, Türkiye’de kozmetik sektöründe yatırımlarını arttırıyor

Mi Kozmetik'in yöneticileri, Donna Rara'nın Türkiye pazarının yanı sıra Rusya ve Avrupa pazarında da kendine sağlam bir yer edinmeyi amaçladığını açıkladı. Marka, kalite ve çeşitlilik konusunda sektörün önde gelen markaları arasında yer almayı hedefliyor. Donna Rara, kaliteden ödün vermeden rekabetçi fiyatlar sunma vizyonuyla yola çıkmış ve kullanıcılara memnuniyet garantili hizmet vermeyi amaçlıyor.

2024 yılı itibariyle Donna Rara'nın Avrupa'nın birçok başkentinde fiziki mağazalarda satışa başlamayı planladığı belirtildi. Ancak, öncesinde Türkiye'de şubeleşmeye önem verileceği vurgulandı. 2024 yılının ikinci yarısında, Temmuz ayı itibariyle en az 8 başkentte Donna Rara ürünleri tüketicilere sunulacak. Marka, 2023 yılında kurulmasına rağmen inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını birleştirerek uluslararası alanda kozmetik sektöründe önemli bir aktör olma hedefini taşıyor.

Donna Rara, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Rusya'da tüketicilere kaliteli ve çeşitli ürünleriyle kesintisiz bir güzellik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Mi Kozmetik tarafından yapılan açıklamalara göre, Donna Rara'nın nihai hedefi, dünya çapında tanınan bir kozmetik markası olmak ve kozmetik sektöründe kendine sağlam bir yer edinmek.

Mi Kozmetik, Türkiye'de kozmetik sektöründeki büyümesini sürdürürken, Donna Rara markasıyla yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da adını duyurmaya kararlı. Türkiye'deki şubeleşmeye vurgu yaparak, markanın yerel pazardaki gücünü arttırmayı hedefliyor.

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