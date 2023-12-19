3.500 TL devlet desteği o kişilere ödeniyor! Başvurular başladı! Ocak, Şubat, Mart ayında hesaba yatırılıyor

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Kış Dönemi Doğalgaz Yardımı başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, doğal gaz tüketim desteği tutarı önemli ölçüde artırıldı. İşte detaylar...
Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Kış Dönemi Doğalgaz Yardımı başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, doğal gaz tüketim desteği tutarı önemli ölçüde artırıldı. İşte detaylar...
Dar gelirli ailelere yönelik doğalgaz yardımı miktarı ciddi bir artışla 3 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu karar, özellikle kış aylarında enerji maliyetleri konusunda sıkıntı yaşayan ailelere nefes aldıracak nitelikte.
Hükümetin, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bu adımı, 3294 sayılı Sosyal Yardımlar Kanunu kapsamında yürütülüyor. Bu destek programı, dar gelirli ailelere doğalgaz faturalarında önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
DOĞALGAZ DESTEĞİ HANGİ AYLARI KAPSIYOR?
Karataş, doğalgaz desteğinin hangi ayları kapsadığına ilişkin olarak şunları söyledi:
"Destek alımları PTT Kart üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz faturalarını mutlaka ibraz etmeleri gerekiyor. Bu yardım Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılıyor. Toplamda tüketimde 8 aylık bir tüketimi kapsayan yardımdan bahsediyoruz"
BAŞVURU ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak
Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak
Doğalgaz mesken aboneliği
Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor.
T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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