3.500 TL devlet desteği o kişilere ödeniyor! Başvurular başladı! Ocak, Şubat, Mart ayında hesaba yatırılıyor

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK? Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ HANGİ AYLARI KAPSIYOR? Karataş, doğalgaz desteğinin hangi ayları kapsadığına ilişkin olarak şunları söyledi: "Destek alımları PTT Kart üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz faturalarını mutlaka ibraz etmeleri gerekiyor. Bu yardım Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılıyor. Toplamda tüketimde 8 aylık bir tüketimi kapsayan yardımdan bahsediyoruz"

BAŞVURU ŞARTLARI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak Doğalgaz mesken aboneliği Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ