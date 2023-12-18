Yeni yılda temettü dağıtacak şirketler! 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! DURDO, BIMAS, TCELL, ARDYZ...

Yatırımcılar, yeni yıla girmenin yanı sıra 2024 temettü ödeme takvimi ni merakla bekliyor. Şirketlerin karlarından hisse senedi sahiplerine dağıttığı temettü miktarları ve beklenen tarihler, yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağı olma potansiyeline sahip. İşte detaylar...

2023 ARALIK - 2024 OCAK TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ

Yeni yılda temettü ödemesi yapacak şirketlerden henüz 2 hisse belli oldu. Konuyla ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacak.