Yeni yılda temettü dağıtacak şirketler! 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! DURDO, BIMAS, TCELL, ARDYZ...

TCELL
Tarih: 20 Aralık
Değişim Oranı: %1.63
Fiyat: 0.9245₺
PAGYO
Tarih: 21 Aralık
Değişim Oranı: %1.03
Fiyat: 0.3516₺
ARDYZ
Tarih: 25 Aralık
Değişim Oranı: %0.05
Fiyat: 0.0138₺
BUCIM
Tarih: 27 Aralık
Değişim Oranı: %0.59
Fiyat: 0.0450₺
ELITE
Tarih: 27 Aralık
Değişim Oranı: %0.35
Fiyat: 0.2083₺
SONME
Tarih: 27 Aralık
Değişim Oranı: %0.12
Fiyat: 0.0811₺
OZSUB
Tarih: 29 Aralık
Değişim Oranı: %0.24
Fiyat: 0.0597₺
ENKAI (Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.)
Fiyat: 0,4500 TL
Değişim Oranı: %1.40
Tarih: 03.01.2024
OSMEN (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
Fiyat: 0,9992 TL
Değişim Oranı: %0.65
Tarih: 31.01.2024