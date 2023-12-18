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Yeni yılda temettü dağıtacak şirketler! 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! DURDO, BIMAS, TCELL, ARDYZ...

2024 yılına girmemizle birlikte, yatırımcılar, temettü ödemelerinin beklenen tarihleri ve miktarları konusundaki araştırmalarını hızlandırdı. Temettü, bir şirketin karından hisse senedi sahiplerine dağıttığı kâr payını temsil eder ve yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağıdır. İşte 2024 temettü ödeme takvimi...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 23:43 Güncelleme 18 Aralık 2023, 23:43
Yeni yılda temettü dağıtacak şirketler! 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! DURDO, BIMAS, TCELL, ARDYZ...

Yatırımcılar, yeni yıla girmenin yanı sıra 2024 temettü ödeme takvimini merakla bekliyor. Şirketlerin karlarından hisse senedi sahiplerine dağıttığı temettü miktarları ve beklenen tarihler, yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağı olma potansiyeline sahip. İşte detaylar...

2023 ARALIK - 2024 OCAK TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ

Yeni yılda temettü ödemesi yapacak şirketlerden henüz 2 hisse belli oldu. Konuyla ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacak.

İşte 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayı temettü ödeme takvimi;

DURDO

Tarih: 19 Aralık
Değişim Oranı: %0.29
Fiyat: 0.1440₺

BIMAS

Tarih: 20 Aralık
Değişim Oranı: %0.86
Fiyat: 2.7000₺

TCELL

Tarih: 20 Aralık
Değişim Oranı: %1.63
Fiyat: 0.9245₺

PAGYO

Tarih: 21 Aralık
Değişim Oranı: %1.03
Fiyat: 0.3516₺

ARDYZ

Tarih: 25 Aralık
Değişim Oranı: %0.05
Fiyat: 0.0138₺

BUCIM

Tarih: 27 Aralık
Değişim Oranı: %0.59
Fiyat: 0.0450₺

ELITE

Tarih: 27 Aralık
Değişim Oranı: %0.35
Fiyat: 0.2083₺

SONME

Tarih: 27 Aralık
Değişim Oranı: %0.12
Fiyat: 0.0811₺

OZSUB

Tarih: 29 Aralık
Değişim Oranı: %0.24
Fiyat: 0.0597₺

ENKAI (Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.)

Fiyat: 0,4500 TL
Değişim Oranı: %1.40
Tarih: 03.01.2024

OSMEN (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

Fiyat: 0,9992 TL
Değişim Oranı: %0.65
Tarih: 31.01.2024

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