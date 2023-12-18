İslam Memiş'ten yıl sonu açıklaması! Elinizde 1 gram bile varsa müjde! "2024 yılında altın fiyatları..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yıl öncesi altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.İşte İslam Memiş'in o açıklamaları...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yıl öncesi altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.İşte İslam Memiş'in o açıklamaları...
2000 LİRA SEVİYESİNE RAMAK KALDI!
"Bu yıl daha çok dolardan destek gören bir gram altın karşımızda vardı. Ama son aylarda, yılın son çeyreğinde ons altın da gram altın tarafına destek verdi. Gram altın fiyatında hedef aslında 2000 lira seviyesi. Halbuki geçtiğimiz haftalarda ons altın tarafında yükseliş yaşanınca gram altın fiyatında 2000 lira seviyesi görüldü. Bu hafta zirve seviye olarak 1978 lira seviyesini gördü. Ama 2000 lira seviyesine ramak kaldı."
"Özellikle bu yıl gram altın tarafında dolar tarafında bir destek gördük. Ama fiziki tarafta da şaşırtıcı bir şekilde ciddi bir talep gördük. Özellikle merkez bankaları tarafından ciddi bir talep vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 50 ton civarında altın alımı yaptı. Hatta yılın 3. çeyreğinde TCMB en fazla altın talebini sürdüren Merkez Bankası oldu."
"Ons altın değeri 2000 dolar seviyesinin üzerinde şu anda. Bu hafta 2048 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altın puslu havaları seviyor. Savaşı, enflasyonu, belirsizliği sever. Biz 2023 yılında hepsini gördük. Buna rağmen 2070 dolar seviyesinin yukarısının kırılmaması teknik olarak bize baskılandığını gösteriyor aslında."
"ALTIN 2024 YILINDA ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK!"
"Fed beklenti dahilinde faiz artırımı yapmadı. 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasalara faizi indirmeye yönelik mesajlar verecek. 2024'ün 2. yarısında benim öngörüm Fed 75 baz puanlık bir faiz indirimi yapacak."
"Dolayısıyla ons altın 2000 dolar seviyesine artık yerleşti. 2024 yılında 2000 dolar seviyesini dip seviyesi olarak kabul eder. Bu yükselişlerini 2350 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir."
"Merkez Bankası faiz politikaları burada etkili. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler hala devam ediyor. Bu ons altın fiyatını pozitif yönde etkiliyor. Haliyle gram altın da yeni rekorlara imza atacak. Altın 2024 yılında altın çağını yaşayacak."