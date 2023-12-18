İslam Memiş'ten yıl sonu açıklaması! Elinizde 1 gram bile varsa müjde! "2024 yılında altın fiyatları..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yıl öncesi altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.İşte İslam Memiş'in o açıklamaları...

2000 LİRA SEVİYESİNE RAMAK KALDI! "Bu yıl daha çok dolardan destek gören bir gram altın karşımızda vardı. Ama son aylarda, yılın son çeyreğinde ons altın da gram altın tarafına destek verdi. Gram altın fiyatında hedef aslında 2000 lira seviyesi. Halbuki geçtiğimiz haftalarda ons altın tarafında yükseliş yaşanınca gram altın fiyatında 2000 lira seviyesi görüldü. Bu hafta zirve seviye olarak 1978 lira seviyesini gördü. Ama 2000 lira seviyesine ramak kaldı."