18 Aralık 2023 Pazartesi günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 107,46 puan azalışla 7.886,40 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu. İşte ayrıntılar...
18 Aralık 2023 Pazartesi günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 107,46 puan azalışla 7.886,40 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu. İşte ayrıntılar...
BORSADA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 değer kaybederek 7.886,40 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 3,10 ile turizm oldu.
BORSA İSTANBUL YORUMLAR
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.
Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.