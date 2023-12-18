18 Aralık 2023 Pazartesi günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 107,46 puan azalışla 7.886,40 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu. İşte ayrıntılar...

BORSADA SON DURUM Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 değer kaybederek 7.886,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 3,10 ile turizm oldu.